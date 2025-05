Majo Aguilar cantará el Himno Nacional en la pelea de Canelo vs Scull en Arabia Saudita

Majo Aguilar se encargará de entonar el Himno patrio en Arabia Saudita. Canelo Álvarez está listo para defender sus títulos este sábado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, ante el cubano William Scull.

Como parte del espectáculo que suele rodear sus peleas, el Himno Nacional Mexicano será entonado por la cantante Majo Aguilar, la hija de Antonio Aguilar Jr. y nieta de las leyendas Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quien ha sido los pasos del linaje artístico que la precede, destacando por su talento y estilo en la música regional.

La presentación de Majo Aguilar en Arabia Saudita no solo resalta el alcance internacional del boxeo de Canelo, sino también el impacto cultural de la música mexicana. Para Majo no es una experiencia nueva interpretar el Himno, pues anteriormente ya cantó en eventos deportivos como el Rose Bowl de Los Ángeles durante un partido amistoso entre Chivas y América en 2023 y en el Juego de las Estrellas 2024 de la Liga MX vs MLS.

La pelea para Canelo Álvarez representa un reto pues es la primera vez que el boxeador disputará una pelea fuera de México o Estados Unidos.

Este acontecimiento será transmitido este sábado 3 de mayo a partir de las 22:00 horas y podrás verlo por Canal 5, ESPN o Disney+.