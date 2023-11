Taylor Swift, Beyoncé y Karol G entre los ganadores de los Premios Billboard 2023

Con actuaciones de Peso Pluma, David Guetta, Karol G, Mariah Carey, Morgan Wallen, entre otros artistas, los Premios Billboard rindieron homenaje a los nombres más destacados del año en el mundo de la música, según las métricas de rendimiento de fin de año en las listas de Billboard.

La cantante Taylor Swift se llevó el título de la artista más nominada del año al contar con 20 nominaciones, seguida por Morgan Wallen y SZA, ambos con 17 nominaciones, The Weeknd con 16 nominaciones y Drake y Zach Bryan con 14.

Sin duda, la noche estuvo repleta de espectaculares presentaciones musicales que amenizaron la velada.

Taylor Swift hizo historia al llevarse 10 Premios Billboard, convirtiéndose en la artista femenina con más Billboard Awards en la historia. Por otro lado, Morgan Wallen se llevó 11 galardones.

Mientras que Karol G fue galardonada con dos premios a Mejor Artista Femenina Latina y Mejor Tour de un Artista Latino, además sorprendió con su presentación de inauguración del evento con sus éxitos Qlona, Ojos Ferrari y Labios Mordidos, su sencillo que se estrenará el 23 de noviembre.

Mariah Carey se apoderó del escenario para interpretar su ya famoso éxito “All I Want For Christmas Is You”.

Además, México estuvo presente ya que Peso Pluma se llevó el premio de manos de Mike Tyson a Mejor Canción Latina, posicionandose como el tema más escuchado a nivel global. Peso Pluma y Eslabón Armado triunfaron con “Ella baila sola”. Además, Mike Tyson lo acompañó en su presentación, donde ambos llegaron envueltos en batas de boxeador hasta llegar al escenario.

Lista completa de ganadores de los Premios Billboard 2023

Mejor Artista

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

Mejor Artista Nuevo

Bailey Zimmerman

Ice Spice

Jelly Roll

Peso Pluma

Zach Bryan

Mejor Artista Masculino

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

The Weeknd

Zach Bryan

Mejor Artista Femenino

Beyoncé

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

Mejor Dúo/Grupo

Eslabón Armado

Fifty Fifty

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Metallica

Mejor Productor Hot 100

Jack Antonoff

Joey Moi

Metro Boomin

Taylor Swift

Zach Bryan

Mejor Artista Canciones en Streaming

Drake

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan

Mejor Artista Canciones en Radio

Miley Cyrus

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

Artista con Mayores Ventas de Canciones

Jason Aldean

Miley Cyrus

Morgan Wallen

Oliver Anthony Music

Taylor Swift

Mejor Artista Billboard Global 200

Bad Bunny

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

Mejor Artista Billboard Global (excluyendo USA)

Bad Bunny

Ed Sheeran

NewJeans

Taylor Swift

The Weeknd

Mejor Artista R&B

Beyoncé

Chris Brown

Rihanna

SZA

The Weeknd

Mejor Artista R&B Masculino

Chris Brown

Miguel

The Weeknd

Mejor Artista R&B Femenina

Beyoncé

Rihanna

SZA

Mejor Artista R&B Gira

Beyoncé

Bruno Mars

The Weeknd

Mejor Artista Rap

21 Savage

Drake

Lil Baby

Metro Boomin

Travis Scott

Mejor Artista Rap Masculino

21 Savage

Drake

Travis Scott

Mejor Artista Rap Femenina

Doja Cat

Ice Spice

Nicki Minaj

Mejor Artista Rap Tour

50 Cent

Drake

Snoop Dogg & Wiz Khalifa

Mejor Artista Country

Bailey Zimmerman

Luke Combs

Morgan Wallen

Taylor Swift

Zach Bryan

Mejor Artista Country Masculino

Luke Combs

Morgan Wallen

Zach Bryan

Mejor Artista Rock

Jelly Roll

Noah Kahan

Stephen Sanchez

Steve Lacy

Zach Bryan

Mejor Dúo/Grupo Rock

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Metallica

Mejor Artista Rock en Tour

Coldplay

Depeche Mode

Elton John

Mejor Artista Latino

Bad Bunny

Eslabón Armado

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Mejor Artista Latino Masculino

Bad Bunny

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Mejor Artista Latino Femenina

Karol G

ROSALÍA

Shakira

Mejor Dúo/Grupo Latino

Eslabón Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mejor Artista Latino en Tour

Daddy Yankee

Karol G

RBD

Mejor Artista K-Pop en Tour

BLACKPINK

SUGA

TWICE

Mejor Soundtrack

Barbie: The Album

Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By

ELVIS

Metro Boomin Presents Spider-Man: Across the Spider-Verse (Soundtrack From and Inspired by the Motion Picture)

Top Gun: Maverick

Mejor Álbum R&B

Beyoncé, RENAISSANCE

Brent Faiyaz, WASTELAND

Drake, Honestly, Nevermind

Steve Lacy, Gemini Rights

SZA, SOS

Mejor Álbum Rap

Drake & 21 Savage, Her Loss

Future, I Never Liked You

Lil Baby, It’s Only Me

Metro Boomin, HEROES & VILLAINS

Travis Scott, UTOPIA

Mejor Álbum Latino

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Eslabón Armado, DESVELADO

Ivan Cornejo, Dañado

Karol G, MAÑANA SERÁ BONITO

Peso Pluma, GÉNESIS

Mejor Álbum Dance/Electrónica

Beyoncé, RENAISSANCE

Drake, Honestly, Nevermind

ILLENIUM, ILLENIUM

Kim Petras, Feed the Beast

Tiësto, DRIVE

Mejor Canción Hot 100

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage, “Creepin’”

Miley Cyrus, “Flowers”

Morgan Wallen, “Last Night”

SZA, “Kill Bill”

Taylor Swift, “Anti-Hero”

Mejor Canción Streaming

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage, “Creepin’”

Miley Cyrus, “Flowers”

Morgan Wallen, “Last Night”

SZA, “Kill Bill”

Taylor Swift, “Anti-Hero”

Mejor Canción Radio

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage, “Creepin’”

Miley Cyrus, “Flowers”

Rema & Selena Gomez, “Calm Down”

Taylor Swift, “Anti-Hero”

The Weeknd & Ariana Grande “Die for You”

Mejor Canción Ventas

Jason Aldean, “Try That in a Small Town”

Jimin, ‘Like Crazy”

Miley Cyrus,“Flowers”

Oliver Anthony Music, “Rich Men North of Richmond”

Taylor Swift, “Anti-Hero”

Mejor Colaboración

David Guetta & Bebe Rexha, “I’m Good (Blue)”

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage, “Creepin’”

Rema & Selena Gomez, “Calm Down”

Sam Smith & Kim Petras, “Unholy”

The Weeknd & Ariana Grande, “Die for You”

Mejor Canción Latina

Eslabón Armado x Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

Fuerza Regida x Grupo Frontera, “Bebe Dame”

Grupo Frontera x Bad Bunny, “un x100to”

Karol G & Shakira, “TQG”

Yng Lvcas x Peso Pluma, “La Bebé”

Mejor Canción Dance/Electrónica

Bizarrap & Shakira, “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″

David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray, “Baby Don’t Hurt Me”

David Guetta & Bebe Rexha, “I’m Good (Blue)”

Elton John & Britney Spears, “Hold Me Closer”

Tiësto ft. Tate McRae, “10:35″