Taylor Swift supera récord de Michael Jackson con The Eras Tour

Taylor Swift sigue batiendo récords gracias al éxito de su The Eras Tour, su gira más exitosa que llegó a los cines y ya superó al documental This is it de Michael Jackson.

El título del largometraje musical más taquillero lo ostentaba el fallecido cantante Michael Jackson. El documental dirigido por Kenny Ortega en 2009, es un concierto que recopila los ensayos y el detrás de cámras de lo que habría sido la última gira de Jackson, interrumpida por su fallecimiento en junio de 2009.

La película de Taylor ha conseguido los 240 millones de euros en recaudación de taquilla, superando el documental del “rey del pop”, que se posicionaba en el primer puesto con casi 239 millones de euros de recaudación.

Este documental de la cantante de “Lover”, estaba nominado mejor mejor blockbuster el año en los Globos de Oro, pero el premio finalmente fue par Barbie.

The Eras Tour llegó a China el 31 de diciembre y solo en su primer semana acumuló 8.7 millones de dólares en taquilla. El pasado domingo 7 de enero, AMC anunció que el filme había superado los 261, 6 millones de dólares de recaudación, cifra que lo coloca como el documental de un concierto más taquilelro de la historia.

Cabe mencionar que desde octubre del año pasado, la cinta de la artista de 34 años ya desbancaba a Justin Bieber: Never Say Never, como estreno más taquillero de una película de concierto y a Joker como mejor estreno en la taquilla norteamerica.