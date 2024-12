Thalía reaparece y se sincera sobre lo dolorosa que fue la pérdida de su hermana, Ernestina Sodi

Thalía reapareció en redes sociales, donde se sinceró sobre lo dolorosa que fue la muerte de su hermana, Ernestina Sodi, quien falleció el pasado 8 de noviembre a los 64 años, luego de pasar varias semanas internada tras sufrir dos infartos al miocardio.

Después de anunciar que se retiraría de forma temporal de las redes sociales para procesar la pérdida de su hermana y estar con su familia, la cantante y actriz volvió a tomar su cuenta de Instagram para anunciar dos proyectos: su nuevo disco ‘Navidad melancólica’, y su podcast en YouTube llamado ‘Zoom in’.

En su nuevo podcast, Thalía compartirá reflexiones y sentimientos con sus millones de fans y en su primer episodio titulado ‘Let’s Zoom In Juntos’, habló sobre lo complicada que fue la muerte de Ernestina Sodi para ella y toda su familia, momento que describió como traumático.

Thalía y Ernestina Sodi Instagram @thalia

Thalía rompe el silencio sobre la pérdida de su hermana, Ernestina Sodi

En este primer episodio de su podcast dedicado a su hermana, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ reveló que está luchando para procesar el duelo y que su ausencia la ha llevado a presentar de nuevo los síntomas de la enfermedad de Lyme, padecimiento que sufre desde hace 18 años.

“Me siento, cariños, como si me hubiera pasado un tráiler por encima, hagan de cuenta que me pegó un tren a toda velocidad y me hizo volar kilómetros y caer de espaldas en un pavimento sólido de concreto, así me siento. Me siento muy vulnerable, pero al mismo tiempo me siento fuerte. Ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia”, dijo Thalía en su trasmisión.

“El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy intenso, muy doloroso. No puedo procesar todavía su ausencia en este plano material, en la tierra, a mi lado, sus sonrisas, sus manitas llenas de caricias, sus ojos llenos de historias y de estrellas, abrazarla, platicar por horas, reírnos, eso es lo que m hace falta, eso es lo que añoro, eso es a lo que le lloro y eso es lo que me parte a la mitad... Es algo que no se puede poner en palabras, es una pérdida y es irremplazable”, agregó.

Thalía se refugia en su fe tras la pérdida de su hermana

Como ya lo ha demostrado en ocasiones anteriores, Thalía es una fiel creyente de Dios, por ello, su fe la ayuda a procesar este difícil momento y que ella tenga la certeza de que su hermana está en un lugar mejor.

“Yo tengo la fe muy sólida en el Dios en el cual yo creo demasiado… eso me da a mí la fe de que hay una tierra prometida y hay un despertar después de la muerte”.

“Sé que mi hermana está en mejor situación que hasta nosotros que estamos aquí que nos quedamos atrás, sé que ella está de cara a Dios, en una mejor circunstancia espiritualmente... Creo que mi hermana está mejor que nosotros, está más viva que nosotros, pero sí duele la ausencia”, declaró.