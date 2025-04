The Beatles llegará a los cines con cuatro películas; ellos conforman el elenco

Las películas de The Beatles estarán dirigidas por Sam Mendes. Harris Dickinson le dará vida a John Lennon, Paul Mescal a Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison.

Durante la presentación de Sony Pictures en el CinemaCon2024 de Las Vegas, se conformó este elenco oficial para la serie de biopics de The Beatles.

Las películas se estrenarán al mismo tiempo en abril de 2028, convirtiéndose en la primera maratón cinematográfica de la historia. The Beatles llegará al cine con un formato único.

En las películas independientes se desvelarán las vidas y el legado de los cuatro integrantes de la legendaria banda británica.

El director británico, conocido por éxitos como 1917 y SkyFall, mencionó que el enfoque narrativo busca explorar la historia de The Beatles desde una perspectiva única.

“Cada uno tiene una propia historia, pero juntos son legendarios. The Beatles era demasiado grande para ser contada en una sola película”.

“Es una oportunidad para comprenderlos más profundamente”, afirmó el director, quien dijo que convertirla en una serie de televisión no le parecía adecuado, por lo que optó por dividir la narrativa en cuatro largometrajes independientes, que, aunque conectados, ofrecerán una visión única de cada integrante”.

Durante la presentación, los actores recitaron un fragmento de la canción Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band: Es maravilloso estar aquí, ciertamente es una placer, son una audiencia encantadora, nos gustaría llevarlos a casa con nosotros”.

Según Variery, éxitos como Strawberry Fields Forever, Let It Be, I Am the Walrus y Yellow Submarine formarán parte de la banda sonora de las películas.