‘The Last of Us’ incluirá este importante detalle en su segunda temporada, ¿de qué se trata?

“The Last of Us” está por estrenar su segunda temporada y los fans están ansiosos por ver la siguiente entrega de la adaptación del famoso videojuego. Parte de esta expectativa tiene que ver con un detalle que no se incluyó en la primera parte, pero que se ha confirmado estará presente en esta segunda entrega.

¿Qué nuevo detalle estará en “The Last of Us 2"?

El detalle más comentado entre los fans fue el de las esporas del hongo cordyceps que no aparece como medida de propagación en la primera temporada. Sin embargo, en el trailer de esta nueva entrega a Ellie, interpretada por Bella Ramsey, acercarse a un infectado muerto y éste soltar por su boca una serie de esporas.

Este detalle también lo confirmó el mismo Neil Druckmann escritor del videojuego, en una aparición en el SXSW celebrada en Texas donde se lanzó por primera vez el tráiler.

“Hay más tipo de infectados. Pero también, como se ve en el tráiler, aumenta en la forma en que este fenómeno se propaga. En la primera temporada introdujimos algo nuevo que no estaba en el juego, estos tentáculos que se extendían de la boca, y esa era una forma. Y en esta escena que ves en el tráiler, hay cosas en el aire. Hay una razón dramática para introducirlo ahora”, dijo durante el evento.

La “razón dramática” a la que señala el mismo Druckmann, los fans del juego saben a qué momento se refiere y lo importante que es en el transcurso de la historia.

¿Qué son las esporas del hongo cordyceps?

En el videojuego, las esporas son la forma principal de la que tiene de propagarse el virus cordyceps y los humanos deben usar unas máscaras de gas constantemente al encontrarse con ellas para salvarse de la infección, algo a lo que es inmune la misma Ellie.

¿Cuándo se estrena “The Last of Us2 2"?

El estreno de la segunda temporada de la adaptación para televisión del exitoso videojuego está programado para este próximo 14 de abril a través de HBO Max, donde podremos ver la continuación de la historia de Ellie y Joel.