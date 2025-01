‘The Last of Us’ regresa con su segunda temporada: esto devela el nuevo tráiler

‘The Last of Us’ regresa a la plataforma de HBO con una segunda temporada. La aclamada producción dirigida por el estadounidense, Craig Mazin y por Neil Druckman lanzó el trailer de esta nueva entrega y aquí te decimos todas las novedades.

¿Cuándo sale la temporada 2 de ‘The Last of Us’?

La segunda temporada de ‘The Last of Us’ llega a HBO Max en abril próximo, con siete nuevos capítulos que retoman la historia cinco años después del final de la primera parte.

Pedro Pascal y Bella Ramsey vuelven a sus papeles protagonistas, además de integrar a nuevos personajes de la mano de Kaitlyn Dever, Isabela Merced y Young Mazino.

¿De qué trata The Last of Us?

La exitosa serie sobre un mundo postapocalíptico está basada en el videojuego del mismo nombre. La serie sigue a Joel, interpretado por Pascal, un contrabandista encargado de escoltar a Ellie (Bella Ramsey) una joven que es inmune a una infección que ha devastado a la humanidad y que en su sangre podría estar la cura.

Para salvar al mundo, Joel debe llegar a un laboratorio medico donde se podrá fabricar el antídoto, pero el viaje no será fácil, pues está lleno de tragedias y muertes que pondrán a prueba a los dos sobrevivientes.

¿Qué va a pasar en la segunda temporada de ‘The Last of Us’?

La segunda temporada de la serie tiene lugar 5 años después de los eventos de la primera, cuando Joel y Ellie viven en paz, pero eso no va a durar mucho. “Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”, dice Max.

La primera temporada y sus múltiples nominaciones a premios, incluyendo tres nominaciones al Globo de Oro y 25 al Emmy, ha posicionado a ‘The Last of Us’ temporada 2, entre el top de series más esperadas de HBO Max.

