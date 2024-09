The Weeknd estrenó sus temas inéditos en São Paulo ¡y Anitta se unió a la fiesta!

Hace unos días, la ciudad de São Paulo se convirtió en el epicentro de la música contemporánea cuando The Weeknd ofreció un concierto histórico en Brasil, donde presentó en primicia varias canciones de su próximo álbum, Hurry Up Tomorrow.

El evento, que no solo contó con una audiencia presencial emocionada, también fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube del artista, lo que permitió que sus seguidores de todo el mundo fueran parte de este momento histórico.

¿Qué canciones presentó The Weeknd en su concierto?

Desde el Estádio Morumbi, el ambiente estaba eléctrico. The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, aprovechó la ocasión para compartir con el público diez nuevas composiciones, aún sin títulos oficiales, pero que prometen convertirse en nuevos éxitos.

Entre ellas, destacó una que podría llamarse “Wake Me Up”, la cual samplea a Michael Jackson y demuestra la habilidad de Tesfaye para fusionar influencias clásicas con su estilo único.

¿Quiénes fueron los invitados musicales de The Weeknd?

La sorpresa de la noche fue la aparición de Anitta, la superestrella brasileña, que junto a The Weeknd dio vida a una posible colaboración titulada “São Paulo”. El público no pudo contener su entusiasmo al ver a dos de sus favoritos compartir escenario.

Playboi Carti también hizo lo suyo, uniéndose a The Weeknd para dos temas, entre ellas una pieza inédita que podría titularse “Timeless”.

¿Cuál es el tema del nuevo álbum de The Weeknd?

En una entrevista con Billboard Brasil, The Weeknd compartió detalles personales sobre su lucha con problemas de salud mental, un tema que parece ser el corazón de “Hurry Up Tomorrow”.

“La mayoría de las veces, lo superé. Pero trabajo en ello todos los días. Espero que [mi música] ayude a otros a enfrentar y superar el abismo también”, confesó Tesfaye, con lo que agrega una capa de profundidad emocional a su música que resonará con muchos.

¿Qué sigue para The Weeknd?

La noche también sirvió como antesala al lanzamiento del single “Dancing in the Flames”, que se estrenará este viernes 13 de septiembre. El video de la canción ha sido rodado con un iPhone 16 Pro, lo que marca otro hito en la carrera de Tesfaye.

Además, el próximo mes de octubre, The Weeknd llevará su música a Australia, para continuar la gira de su aclamado álbum “After Hours”.

Este concierto en São Paulo no solo fue una muestra de nuevos temas sino una declaración de la evolución artística de The Weeknd, quien promete un álbum que, sin duda, marcará un nuevo capítulo en su carrera. Con colaboraciones estelares y un enfoque personal e introspectivo, “Hurry Up Tomorrow” es uno de los lanzamientos más anticipados del año.