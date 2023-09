Tiziano Ferro anunció su divorcio, ¿quién es su expareja y sus hijos?

El artista italiano Tiziano Ferro sorprendió con la noticia de su divorcio y la cancelación de sus compromisos debido a su ruptura con Victor Allen, su expareja, quien se dedica al marketing.

La relación entre Tiziano Ferro y Victor Allen comenzó hace seis años, se casaron en julio de 2019 en una pequeña ceremonia en Los Ángeles y luego celebraron otra boda en Sabaudia, en la costa del Lacio, Italia, y después vivieron juntos la ciudad californiana.

Ahora después de su linda historia de amor, el destino eligió caminos diferentes para Tiziano y Victor, quien es de origen estadounidense, exconsultor de Warner Bros y actualmente es dueño de una agencia de marketing.

Al anunciar su ruptura, Tiziano Ferro dio a conocer que decidió cancelar todos sus compromisos profesionales, incluyendo la presentación de su novela para dedicarse al cuidado de sus dos hijos, a quienes no puede llevarse a Italia en este momento.

“Comenzó hace un tiempo una dolorosa separación de Victor. La afronté en silencio, protegiendo la confidencialidad de todos. Hace poco iniciamos los trámites de divorcio. Es un momento delicado, en el que toda mi discreción se centra en proteger a mis dos maravillosos hijos, quienes actualmente pasan la mayor parte de su tiempo en casa conmigo”, explicó Tiziano destacando que la prioridad son sus hijos y que espera que este complicado momento pase pronto.

¿Quiénes son los hijos de Tiziano Ferro y por qué no puede llevárselos a Italia?

Tiziano y su ahora exesposo le dieron la bienvenida a sus dos hijos en febrero del año pasado en Estados unidos. Los niños se llaman Margherita, quien tiene poco más de dos años y Andrés de un año y medio.

El año pasado, Tiziano contó a la revista Grazia que uno de sus mayores deseos era regularizar la situación de sus hijos, a quienes ahora no se puede llevar de California, debido a que el cantante no pudo inscribirlos como hijos de él y Victor en el consulado italiano, por lo que sus hijos no cuentan con pasaporte italiano para poder establecerse en dicho país."me gustaría poder elegir dónde vivir con mis hijos y que mi país reconozca que tienen dos padres”.

No obstante, el cantante no pierde la esperanza y espera que la situacion cambie por el bien de todos, principalmente de sus hijos.

“Por el momento no puedo dejarlos y no puedo llevarlos conmigo a Italia. Por eso, con gran tristeza me veo obligado a cancelar los compromisos adquiridos con vosotros”.

“Decepcionar a mi público me rompe el corazón, pero en este momento debo concentrarme en los mejores intereses de mis bebés. Ustedes significan el mundo para mí. Aquí estoy con mi corazón abierto, tal como siempre lo he hecho, esperando su comprensión y apoyo mientras navego a través de este momento tan difícil de mi vida. Los amo y espero verlos pronto”.

“El camino que conduce a la felicidad a veces está hecho de cosas inesperadas, impedimentos, dolores, pero hay que encontrar la fuerza para creer que el momento de la sonrisa volverá, que las diferencias se resolverán, que los contrastes de convertirán en intercambios civiles y luego el sufrimiento será señal de renacimiento, del deseo de aún buscar un lugar cómodo al que llamar hogar y brazos amorosos en el que refugie”, concluyó.