Tom Hardy visita México para promocionar Venom 3: ¿cuándo y dónde estará? Todos los detalles

El aclamado actor británico, Tom Hardy, llegará a México para promocionar “Venom: The Last Dance”, la tercera entrega de la exitosa franquicia de cómics. Este evento promete ser uno de los más emocionantes para los fans del cine y del Universo Marvel en particular, pues tendrá una presentación digna de la saga.

¿Dónde y cuándo ver a Tom Brady?

El evento para fans se llevará a cabo el próximo martes 15 de octubre de 2024 en el Cinépolis Parque Toreo, ubicado en la vibrante Ciudad de México. Esta será una oportunidad única para que los seguidores de Venom y de Tom Hardy se acerquen a uno de los actores más versátiles de nuestra era.

¿Cómo acceder al evento?

Aunque los detalles específicos sobre la dinámica del evento aún están por confirmarse, se anticipa que la alfombra roja será abierta al público.

Además, se espera que Sony Pictures México organice diversas actividades y dinámicas a través de sus redes sociales en los días previos al evento, con lo que aumenta la expectativa y la emoción entre los fans, quienes se mantienen al pendiente de las publicaciones de la casa productora.

¿Qué esperar de “Venom: The Last Dance”?

“Venom: The Last Dance” continúa explorando la compleja relación entre Eddie Brock y el simbionte Venom. La película promete abordar cómo Eddie balancea su vida como periodista con su vínculo con Venom, con la introducción de nuevos personajes y villanos que prometen enriquecer la narrativa.

Actores como Chiwetel Ejiofor y Juno Temple se suman al elenco, con lo que se asegura que esta entrega traiga más acción y emociones intensas.

¿Quién es Tom Hardy?

Tom Hardy, un nombre que resuena con fuerza en Hollywood, es sinónimo de talento, intensidad y una presencia en pantalla casi magnética. Nacido el 15 de septiembre de 1977 en Hammersmith, Londres, este actor británico ha conquistado tanto el cine como la televisión con roles que desafían géneros y rompen moldes.

Tom Hardy es más que solo el rostro detrás de Venom; es un actor conocido por su habilidad para sumergirse completamente en cada uno de sus roles, desde el desquiciado Bronson hasta el enigmático Bane en “The Dark Knight Rises”.

Además de su trabajo en el cine, Hardy es un dedicado activista de causas benéficas y un amante de los animales, especialmente de los perros.

¿Cómo participar en el evento para ver a Tom Brady?

Para aquellos interesados en asistir al Fan Event de “Venom 3", se recomienda estar atentos a las redes sociales de Sony Pictures México y Cinépolis para obtener información actualizada sobre cómo asegurar un lugar en este emocionante encuentro.

¡No te pierdas la oportunidad de ver a Tom Hardy en persona y ser parte del fenómeno Venom en México!