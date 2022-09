Toño Mauri da positivo a Covid-19 a pesar de tener cuatro vacunas

El actor compartió la noticia de que nuevamente dio positivo a Covid-19 después de haber superado la enfermedad que puso su vida en riesgo.

Toño Mauri volvió a contagiarse de Covid-19, el actor que hace dos años tuvo que pasar por el quirófano después de librar el coronavirus, vuelve a preocupar a sus fans. Recodemos que fue sometido a un doble trasplante de pulmón y aunque todo salió bien tras un milagro, Toño pasó momentos muy difíciles con su familia que estuvo apoyándolo incondicionalmente.

“Otra vez Covid, por favor no bajen la guardia, no se confíen. Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a Dios que no me suelta y está conmigo en todo momento. A mis doctores, mi familia y amigos que están pendiente de mi todo el tiempo. Gracias mi Carla, Toño y Pablo por cuidarme. Los quiero mucho”, escribió en sus redes sociales.

El actor recordó en una pasada entrevista con Yordi Rosado los momentos más difíciles que vivió en el hospital. “Fue una experiencia muy fuerte, nosotros en familia nos contagiamos todos al mismo tiempo, mis hijos, Carla y yo, todos los que vivimos en esta casa al mismo tiempo.

Asimismo, recordó que después de varios días sintiéndose mal en casa, una noche le pidió a su hijo y a su esposa llevarlo al hospital. “Yo me tardé en irme al hospital, si me hubiera ido antes, quizá hubiera habido otras cosas. Llegué a urgencias, me llevó Toño y Carla, ni me despedí ni nada porque dije, voy a entrar y en una hora salgo o mañana a más tardar”, narró. Posteriormente, Toño Mauri confesó que a su llegada al hospital, quedó en shock cuando le informaron que tenía que ser ingresado al área de terapia intensiva. “Es que sí estás mal”, dijo el doctor.

