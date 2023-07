Tras ser hospitalizada, Madonna habla por primera vez de sus problemas de salud

Hace dos semanas, la cantante Madonna fue encontrada inconsciente y trasladada de urgencia a un hospital de Nueva York, donde fue ingresada e intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa de una infección bacteriana grave, según contó su mánager Guy Oseary.

Qué le pasó a Madonna

La artista habló por primera vez de sus problemas de salud y lanzó un mensaje a sus seguidores para anunciar que debido a que se encuentra recuperándose decidió reprogramar las fechas de su gira que estaba programada para iniciar el día 15 de julio en Vancouver en el Rogers Arena.

Tras semanas de ausencia, Madonna envío un mensaje a sus 19 millones de seguidores y expresó, “gracias por vuestra energía positiva, oraciones y palabras de sanación y aliento. He sentido vuestro amor. Estoy en el camino de la recuperación y me siento increíblemente agradecida por todas las bendiciones de mi vida. Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara entradas para mi gira”.

En este sentido, Madonna hizo saber que lo más importante para ella son sus hijos, seguido de sus fans, quienes han estado al pendiente de su salud y de las nuevas fechas de la gira de la famosa.

Madonna tiene claro su deseo de reencontrarse con su público, aunque primero tendrá que recuperar su salud. “Tampoco quería defraudar a las personas que han trabajado incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi programa. Odio decepcionar a nadie”.

“Mi enfoque ahora es mi salud y fortalecerme y les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda”, comentó Madonna sin dar más detalles sobre el motivo que la llevó a ser ingresada al hospital. Lo que si es un hecho es que tomará el tiempo necesitario para recuperarse y tomar energía para sus presentaciones.