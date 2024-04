“Un mechón de pelo” y un gran viaje emocional, así es el nuevo álbum de Tini

Letra por letra, analizamos el nuevo álbum de la argentina que recientemente fue estrenado y está dando mucho de qué hablar.

Sonidos de la naturaleza, acordes suaves y letras tranquilas y de corazón. Así es el nuevo álbum de Tini.

“Yo he escrito canciones de amor, pero nunca al primero”

Con dedicatoria a su familia

“Yo he escrito canciones de amor, pero nunca al primero y tú desde el 97 sabes que te quiero”, se escucha entre los acordes de “Pa” la primera canción de este nuevo álbum, y la cual va dirigida a su padre, Alejandro Stoessel, quien en marzo del año pasado fue intervenido quirúrgicamente, motivo por el cual, su vida estuvo en riesgo. Incluso, en aquel momento, Tini tuvo que cancelar algunos conciertos para estar en familia y atravesar juntos aquel acontecimiento. En el videoclip de dicha canción, vemos a una Tini en la sala de espera de un hospital.

Una canción de corazón y con mensajes lindos como “siempre fuiste tú lo mejor de mí y me enseñaste a amar, amándome a mí".

“Hasta Tini se la creyó, pero Martina despertó"

Tini, de vuelta a Martina.

“Una princesa no llora en televisión, pero el acting mal no me salió. Hasta Tini se la creyó, pero Martina despertó y ahora le importa”, se escucha en la segunda canción titulada “Posta”, la cual expone aquella vida bajo el reflector que ha vivido desde temprana edad, teniendo que dar lo mejor de sí y ocultando una parte de ella, quizá para no decepcionar y no fallarle a los demás. Sin embargo, ahora se muestra más real y sin miedo a dejarse vulnerar y quizá, a ser un poco más real, “posta”.

“Y ese miedo de no saberme mi nombre”

Miedos expuestos

El tercer track de “Un mechón de pelo”, el nuevo álbum de Tini, nos regala “Miedo”, una canción de 3 minutos en la que, acompañada de una melodía, la artista comparte pensamientos que va recitando, tales como “En búsqueda del sentido y no poder parar... Me escapé de mi realidad, me encerré en mi soledad... confundí los papeles, ya no me sale actuar...”. Finalmente, cierra la canción con una gran declaración: “y ese miedo de no saberme mi nombre”, la cual nos hace pensar en su deseo de querer volver a conectar con Martina, aquella versión de sí, que es cuando no es Tini, la artista. Rumbo al final de la canción podemos apreciar sonidos de niños jugando, como queriendo volver a esa inocencia.

“Me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida”

Sinceramente, Tini

“Vas a tener que luchar siemore con eso, Martina. Ese éxito, a alguien le lastima mucho”, se escucha una voz familiar que, con confianza, la llama Martina. Con sonidos más fuertes y un ritmo diferente, “Ni de ti”, el cuarto track de este nuevo álbum nos regala una carta abierta sobre la opinión externa a la que la artista se enfrenta, teniendo que escuchar todo lo que dicen de ella y dar explicaciones cuando las piden. Rumbo al final de esta canción, se escucha a manera de protesta: “Después de muchos años de estar callada, me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida”, acompañada de unas cuantas palabras más, para cerrar la canción descubriendo que aquella voz familiar que se escucha durante el track, es la de su abuela, de quien se despide diciéndole lo mucho que la ama.

“Y el destino se encargó de Violeta pintarme”

Situaciones expuestas

“Y el destino se encargó de Violeta pintarme”, dice la cantante en un momento de "Ángel”, el quinto track, el cual, según la prensa argentina, expone momentos de una disputa que enfrentó su padre en contra del conductor y productor argentino, Marcelo Tinelli, cuando este no quería contratar a Tini, mientras ambos trabajaban juntos. Años más tarde y tras el éxito de “Violetta”, serie con la que Tini saltó a la fama, Tinelli la buscaba para invitarla a sus programas, abrir conciertos y más. A través de esta letra, podemos ser testigos de otra etapa o versión de lo que la artista vivió siendo una estrella joven. “Y ahí está ella, dibujando estrellas. Canta entregando el alma”, dice la letra.

Al respecto, y tras el lanzamiento de este nuevo material discográfico, su padre, Alejandro Stoessel expresó: “Las palabras que salen del alma, para expresar nuestras vivencias, siempre son el fiel reflejo de la verdad”.

“Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida”

Desde Buenos Aires

Continúa el álbum con “Buenos Aires” el sexto track de este nuevo material, que hace referencia a su ciudad natal e incluso, a artistas argentinos como Fito Paez, a quién disimuladamente cita al mencionar su canción “el amor después del amor”.

“Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida. De que el amor exista después del amor, aunque te lastima y hoy Buenos Aires lastima”.

“Nadie sabe lo que no se ve y en esas noches solo estamos las dos”

“Depresiva secreta”

“Por fuera nunca llovió, por dentro hay una tormenta... y lo que más me dolió es que nadie se diera cuenta”. El séptimo track “Tinta 90" habla de momentos difíciles por los que atravesó, los cuales podrías remontarnos a cuando hizo el salto de Martina a Tini, cambiando su tono de pelo y porque, como bien menciona en la letra de esta canción. “Nadie sabe lo que no se ve y en esas noches solo estamos las dos”, haciendo alusión quizá a esa dualidad o doble identidad entre su persona y la artista.

“Te doy gracias por ponerte en mi lugar”

Para su círculo cercano

La octava canción de “Un mechón de pelo” se titula “Ellas”, la cual va dirigida a sus amigas y aquellas mujeres que son pilares en su vida. El track comienza con audios de amigas demostrando su amor incondicional. Lo cual me hace recordar que, en alguna ocasión que la entrevisté, me comentó que justamente, luego de viajar y recorrer el mundo con sus giras y conciertos, una de las cosas que la artista más anhela es poder volver a casa y juntarse con sus amigas, sin hacer más que platicar y estar tranquilas. “Te doy gracias por ponerte en mi lugar”, agradece Tini rumbo al final del track.

“Gracias al cielo, porque la tormenta, aunque te atormenta, es un mechón de pelo”

Gracias

El noveno track se titula “Gracias” y no es más que un agradecimiento para toda la gente que está a su lado, incluidos sus fanáticos, a quienes llama “la familia que no elegí".

En esta letra, menciona el famoso “mechón de pelo” como titula este álbum. “Gracias al cielo, porque la tormenta, aunque te atormenta, es un mechón de pelo”, dando a entender quizá, que aquel “mechón” no es tan relevante, pues como bien sabemos, es algo que se puede dañar, cortar o cambiar, pero siempre puede mejorar, pues todo es temporal.

” “Se siente bien volverme a mirar y ver a esa niña que llegó hasta acá"

Me voy

Podríamos decir que la última canción titulada “Me voy” engloba todo lo anterior, con notas de nostalgia, pero ciertos tintes de esperanza.

Una carta de amor a su padre, su familia, sus amigas, sus seguidores y a ella misma. Un material discográfico honesto y muy orgánico con el cual resulta inevitable empatizar. Un agradecimiento de Tini a Martina, pues como ella dice, “Se siente bien volverme a mirar y ver a esa niña que llegó hasta acá". Así es el nuevo álbum de Tini, “Un mechón de pelo”.