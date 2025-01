Valentino, hijo de Ricky Martin, se pronuncia sobre el cierre de TikTok y los incendios forestales de California

Valentino Martin, hijo de Ricky Martin, ha ganado muchos fans y seguidores en redes sociales por mérito propio, compartiendo sus bailes, disfraces y un poco de su estilo de vida, por ello, el joven de 16 años lamenta el próximo cierre de TikTok en Estados Unidos.

A través de un video compartido en sus perfiles en redes, el joven creador de contenido hizo un comunicado en el que agradeció la oportunidad que le dio TikTok de llegar a más personas, así como a sus seguidores que lo han apoyado en todo momento.

“Así que esto es real. Tik Tok será prohibido en el país el 19 de enero, y la verdad no sé muy bien qué decir”, dice el hijo de Ricky Martin en el clip.

“Tik Tok me ha enseñado muchas cosas, cómo puede cambiar tu vida en tantos aspectos, y ha cambiado realmente la mía en estos años. Antes de TikTok me encantaba ver videos de otras personas haciendo contenido... hasta que a mediados del 2020 abrí mi propio canal de Youtube y fue genial. Llegó un momento en que Internet me enseñó muchas cosas... Estoy tan agradecido a TikTok por entrar en mi vida”, agregó el joven bailarín.

Valentino Martin también reveló que últimamente ha recibido “muchos mensajes de odio”, sin embargo, eso también le ha dejado grandes enseñanzas y sabe que aquellos que critican su manera de bailar o le dicen que no tiene talento, solo están enfocando su propia frustración en alguien más.

“Gracias a ello he podido conectar con ustedes y la comunidad de mi padre. Ustedes me han visto crecer y convertirme en el joven que hoy soy, he aprendido tanto de esta experiencia... De toda esa gente amable y cariñosa, y también he aprendido de los mensajes de odio, he recibido muchos de ellos últimamente”.

“Pero eso es normal, no soy el único que ha aprendido de ellos. A todos los detractores, los que dijeron que bailo mal o no tengo talento, no pongan su frustración en mí. Solo estoy aquí para transmitir buena vibra. No me importa si mis videos logran solo 5 LIKES, si a ellos les gustó mi video, entonces les hice el día, y esa es mi motivación... Gracias a todos por acompañarme en este increíble viaje”.

El joven influencer cuenta con casi 200 mil seguidores en TikTok, donde sube varios videos de baile, ejercicios, sus cosplays, y hasta su encuentro con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, encuentro en el que también estuvo presente su padre, Ricky Martin, y su hermano, Matteo.

Valentino Martin se solidariza con las víctimas de los incendios en California

Valentino Martin hizo una pausa para mostrar su empatía con las víctimas de los incendios en el sur de California: “Todos saben que este mes ha sido una locura con los incendios con los que hemos estado batallando. Para aquellos que perdieron sus casas o a alguno de sus seres queridos durante el fuego, lo siento mucho por su pérdida y espero que tengan la ayuda necesaria”.

Qué sucede con TikTok en Estados Unidos

Desde hace un tiempo, TikTok enfrenta un grave problema con Estados Unidos, pues esta red social fue acusada de daños a la salud mental infantil, violaciones de privacidad y riesgos de seguridad vinculados a ByteDance (empresa creadora de dicha red social), así como la posible influencia del gobierno chino.

ByteDance enfrenta una orden de prohibición firmada por el presidente Joe Biden en abril de 2024. Dicha orden da a la empresa china hasta enero para vender TikTok o enfrentarse a que prohiban el servicio por un presunto riesgo para la seguridad nacional.

El Congreso aprobó posteriormente una ley que obliga a las tiendas de aplicaciones a suspender las descargas de Tik Tok en Estados Unidos, además de prohibir actualizaciones y parches de seguridad. Dicha legislación entrará en vigor este 19 de enero de 2025, según lo estipulado en un caso pendiente de revisión ante la Corte Suprema.