Ricky Martin reaccionó a la increíble transformación de su hijo Valentino

Ricky Martin reaccionó a la transformación de uno de sus gemelos, Valentino, quien se convirtió en un personaje de anime para este Halloween.

Desde hace algunos días, el adolescente presumió un video frente al espejo en el que mostró sus pupilentes azules, los cuales le daban una apariencia muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Finalmente, Valentino se dejó ver con una peluca blanca, lentes oscuros, lentes de contacto azules y un traje completamente negro para personificar a ‘Satoru Gojō’, de la serie japonesa ‘Jujutsu Kaisen’.

El cantante no fue indiferente al disfraz de su hijo mayor y le escribió: “Love it (me encanta)”. Pero no fue el único, pues su otro papá, Jwan Yosef también escribió “YEEES”, con emojis de tornado.

‘Tino’, como se hace llamar, ha causado revuelo en redes desde hace tiempo, pues presume con sus más de 32,4 mil seguidores en Instagram que heredó el gusto por el baile de su padre, así como su trabajado físico, pues es un amante del ejercicio y los deportes.

¿Quiénes son los hijos de Ricky Martin?

Ricky Martin es padre de cuatro hijos. Los gemelos Matteo y Valentino, de 16 años, nacieron el 9 de agosto de 2008 a través de un vientre de alquiler. Así como Lucía de 5 años, quien nació el 24 de diciembre de 2018, y Renn, el más joven de la familia, de 5 años, nació el 29 de octubre de 2019. A los dos últimos les dio la bienvenida con su ex, Jwan Yosef.

Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron su separación el 6 de julio de 2023, luego de seis años de relación. “Hemos decidido terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, escribieron en un comunicado.