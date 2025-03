Verónica Castro descarta volver a la televisión por esta razón

A pesar de que es una de las actrices más importantes y queridas en la televisión mexicana, Verónica Castro dejó en claro que no volverá a la televisión.

En una reciente entrevista con el programa español Hay una cosa que te quiero decir, la famosa actriz dio a conocer que no tiene deseos de volver a actuar, además de que confesó que tampoco está interesada en tener una relación amorosa.

“Ya fue... tengo 72 ya no se me antoja... se me antoja comer, viajar, venir a Madrid. Ya fue mucho caminar, 58 años trabajando, desde los 14", expresó la actriz que participó por última vez en una telenovela en el año 2009 en Los exitosos Pérez. Y en 2018, la vimos protagonizar La casa de las flores, y finalmente en 2022 hizo la película Cuando sea joven.

Desde que la famosa se alejó de la televisión se ha mantenido enfocada en su vida familiar y en disfrutar de sus seres queridos, como su amada nieta Rafaela Castro, hija del cantante Cristian Castro.

Por otro lado, Verónica Castro reconoció que no tiene interés en enamorarse. “No gracias, ya aprendí el camino”, respondió sin dar más detalles.

Sin duda, la respuesta de Verónica ha sorprendido a muchos de sus seguidores, ya que la actriz tiene una trayectoria de más de 50 años en el teatro, cine, televisión y la música.