Barry Keoghan denuncia acoso tras romper con Sabrina Carpenter

Barry Keoghan publicó un comunicado en X, en el que anuncia que decidió cerrar su cuenta de Instagram por las críticas negativas sobre su ruptura con Sabrina Carpenter.

“Solo puedo sentarme y aguantar hasta cierto punto. Mi nombre ha sido arrastrado a través de internet de maneras a la que normalmente no respondo”, dijo el actor de 32 años después de que crecieran los rumores de una infidelidad por su parte.

“Tengo que responder ahora porque hemos llegado a un punto en el que se están cruzando demasiados límites. He desactivado mi cuenta porque ya no puedo permitir que estas cosas me distraigan de mi familia y mi trabajo”.

El actor dijo que los comentarios son, “mentiras absolutas, de odio, comentarios repugnantes sobre mi apariencia, carácter y cómo soy como padre y cualquier otra cosa inhumana que puedas imaginar. Arrastrando mi carácter y todo por lo que he trabajado extremadamente duro y lo que represento”.

Barry pidió a las personas que sean “respetuosas”, ya que las personas han estado llamando a la puerta de su abuela y supuestamente acosando a su exnovia Alyson Sandro y a su hijo Brando, “intimidándolos” fuera de su casa.

“Cada día trabajo más duro para esforzarme al máximo en todos los niveles y ser la persona más saludable y fuerte para ese niño. Quiero que recuerden que él tendrá que leer todo esto sobre su padre cuando sea mayor. Por favor, sean respetuosos con todos”, concluyó el famoso que ha recibido una ola de hate en redes, por supuestamente haberle sido infiel a Sabrina con la tiktoker Breckie Hill.

Fuentes que hablaron con Us Weekly afirmaron que la pareja se separó porque sus agendas no coincidían.