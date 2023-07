Verónica Castro deslumbra con radical cambio de look, así luce ahora

El año pasado, Verónica Castro de 70 años presumió su cabellera a CARAS y ahora sorprendió al despedirse de sus canas. Así luce ahora con un gran cambio de look.

La actriz decidió cambiar de imagen para lucir más rejuvenecida. Verónica Castro reapareció en una imagen con Laura Bozzo, donde aparece con el pelo pintado de color rubio castaño que la hace lucir espectacular.

Hasta el momento no se sabe si en realidad se pintó el cabello o solo de trata de una peluca, pero lo que es un hecho es que luce guapísima. Vero se encuentra con la conductora peruana en Acapulco, disfrutando de las maravillas del puerto.

“Seguimos pasádola increíble, feliz que podamos hacer muchas cosas juntas, pronto novedades, gracias a Dios, sus tiempos son siempre perfectos desde Acapulco”, se lee en la publicación que hizo Laura Bozzo.

Verónica Castro, nuevo look a sus 70 años

“Me gustan mis 70 años, mis arrugas y mis canas”, expresó a CARAS en febrero del año pasado.

Sobre cómo se encuentra a su edad y si se arrepentiría de algo, la actriz se sinceró con CARAS y expresó, “sería tarde para arrepentirme, pero creo que hubiera tenido más cuidado. Tal vez no habría sido tan confiada de todo y de todos. A lo mejor no tendría el accidente en el elefante de haber sido de las artistas que dicen, “yo no me arriesgo”. Creo que si pudiera volver atrás no sería tan bien portada, no que me portara bien o mal, sino que hubiera sido más permisiva conmigo misma. No me permitía llegar tarde, a ningún lado, llegaba antes que todos. Fui demasiado bien portada en mi trabajo y con mi familia, procurando que no les faltara nada. Lo que pasa es que este tiempo entre la pandemia, el cambio de edad, el cansancio, la pérdida de mi mamá , la verdad es que ha sido muy difícil recuperarme, aunque no imposible, porque para Dios no existen imposibles, pues para algo nos trajo a este mundo, y hay que trabajar, luchar y salir adelante, hay que prepararse y hay que seguir. Por ello, me siento agradecida con Dios y con la vida, de estar bien, de que después de todo la pude contar y de que seguí trabajando”.

Asimismo, dijo que es completamente normal que una mujer envejezca y muestre sus canas.

“Opino que está bien. Yo sí lo he aceptado y me ha gustado. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. Me gustan mis abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y que no me acuerdo de cosas, mas tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz”.