Verónica Castro revela que Cristian Castro no estuvo con ella durante su hospitalización

Verónica Castro contó detalles de la lesión que sufrió y habló del proceso de rehabilitación que atravesará para recuperarse. Además, la actriz reveló que su hijo Cristian Castro no se hizo presente, ni antes ni después de la operación de hombro a la que fue intervenida.

Hace unos días, Verónica ingresó a un hospital al poniente de la Ciudad de México y fue intervenida quirúrgicamente tras presentar molestias en uno de sus hombros.

Verónica Castro de 71 años expresó que a pesar de que ya fue dada de alta y recibió indicaciones de sus médicos para tomar una serie de medicamentos así como ejercicios de hombro y brazo, está muy adolorida.

“El doctor me dice que me esté cuidando, checando que se me quite la molestia, pero no se me ha quitado”.

¿Qué le paso a Verónica Castro en su hombro?

La actriz sostuvo una llamada teléfonica esta tarde con “Ventaneando”, a través de la que dio a conocer que fue un dolor de hombro lo que la llevó a visitar el hospital, sin embargo, destacó que no se dio cuenta del movimiento o del momento en que se lesionó. Castro fue sometida a dos operaciones en un mismo día, por la mañana hicieron algunos ajustes en la zona cervical, y por la tarde, trataron su hombro.

“Estuve un día internada, dos anestesias generales; en la mañana la primera operación, la segunda por la tarde y ya por la noche salí, fue rápido todo”.

“Hubo un dolor que tenía yo, medio raro en el hombro, a lo mejor un movimiento que hice y no me di cuenta”, contó la famosa que de acuerdo a los especialistas que la atendieron, fue necesario operarla, tras una lesión por la caída de un elefante que sufrió hace más de dos décadas.

“Sí, tiene que ver todo con el jalón del elefante obviamente, cuando te pasó algo tan fuerte, tan grave... y la edad que no ayuda nada”.

Por otro lado, Verónica Castro destacó que su hijo menor, Michel ha estado pendiente de su evolución a diferencia de su hijo Cristian. “Está conmigo Fabiola, Ivonne, y por supuesto, Michel viene, me da mis vueltas cada que puede, ahora sí que está pendiente hasta donde se puede. Cristian no sé... no sé donde anda..”.