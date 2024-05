Verónica Toussaint decidió no seguir con tratamiento y eligió disfrutar a su familia

El fallecimiento de Verónica Toussaint sigue conmoviendo a la opinión pública. La actriz y conductora perdió la batalla contra el cáncer tras un arduo tratamiento que incluyó cerca de 200 radiaciones, así lo dio a conocer la periodista Ana María Alvarado en un video que circula en redes sociales.

La comunicadora compartió sensibles detalles de cómo fue la tercera vez que se le manifestó el cáncer a la actriz y la difícil y valiente decisión que tomó al respecto sobre seguir luchando por su vida.

“En esta tercera vez que se volvió a manifestar fue a través de una ronchitas en el pecho, primero eran rojas luego cafés, moradas, negras y cuando volvió a hablar con el médico le dijo ‘necesitamos más radiaciones y quimioterapias’, llevaba 200, en tres años 200 radiaciones, eso así como ayuda a matar las células malas también mata las células buenas. Ella cuando le dan esta noticia, ella dijo ‘ya no, ya estoy muy cansada, muy adolorida, mi cuerpo ya no puede más’ y por eso decidió ya no hacerlo”, contó Alvarado.

“El último mes ya no estaba bien, sufrió dolores muy fuertes en los últimos días, no la pasó bien, pero lo hizo con gran entereza, estuvo en el hospital”.

En el relato, Ana María Alvarado añadió que la conductora también optó por dejar el programa en el que trabajaba para viajar y disfrutar a su familia.

“Ella dijo, ‘lo que me quede, me voy a ir de vacaciones, voy a estar con mi familia, lo voy a vivir y lo voy a gozar’”.

La imagen que impactó por su mensaje

El 14 de abril, Verónica Toussaint compartió con sus seguidores en redes sociales una imagen en la que se ve una mariposa posando sobre una mano con el mensaje “Ya mero”.

Según la periodista de espectáculos, Verónica estaba mandando un mensaje de que ya no había más remedio.

“Esta foto que puso el 9 de abril (sic) con una mano así y una mariposa, que dice ya mero, mucha gente dice que era de otra cosa, pero no, ella sabía que no había remedio y puso una mariposa. Se me hizo una imagen estremecedora y estaba mandando un mensaje”.

Verónica Toussaint falleció el 16 de mayo de 2024, a la edad de 48 años.