Vicente Fernández Jr. y Mariana González se sometieron a un procedimiento para convertirse en padres

Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González han expresado en varias ocasiones su deseo de convertirse en padres, pero recientemente revelaron los detalles del complicado procedimiento que están viviendo para conseguir ampliar la familia.

En una entrevista en el programa ‘La Mesa Caliente’, Mariana González confesó que el proceso de concepción ha sido más difícil de lo que imaginaba y admitió que, de haber sabido que era tan difícil, no lo hubiera hecho.

“La verdad, no creí que fuera tan difícil. De haber sabido que era así de complicado, no lo habría hecho, la verdad”, dijo la influencer.

Detalló que debido al tratamiento de fertilidad ha sufrido intensos cambios físicos y hormonales que han sido dolorosos y afectan su estado de ánimo y bienestar general.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González Instgram marianagp01 y vicentefdzjr9

“Se me hizo muy, muy pesado, me dolió mucho, las hormonas me pusieron loca. No engordas, pero te hinchas de pura agua, así que hubo muchos cambios en mi carácter”, añadió.

“Él me soportó y entendió, al final, vale la pena. Es una bendición, y estoy muy contenta de haberlo hecho. Ahí vamos, en medio del proceso”.

Vicente Fernández Jr. de 61 años de edad, se mostró muy emocionado y apoya a su esposa, 20 años más joven, en este difícil proceso.

“Yo, feliz de la vida, encantado. Que sea lo que Dios nos premie”, dijo el hijo del ‘Charro de Huentitán’.

En enero, Vicente Fernández Jr, quien ya es abuelo, señaló que desde el inicio de su matrimonio han estado trabajando arduamente para convertirse en padres juntos.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González Instagram marianagp01 y vicentefdzjr9

Los hijos de Vicente Fernández Jr. y Mariana González

Vicente Fernández Jr tiene cuatro hijos, fruto de su matrimonio con su primera esposa, Sissi Penichet: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda.

En 2007 se casó por segunda ocasión, esta vez con la periodista Mara Patricia Castañeda, de quien se divorció en 2015. También contrajo matrimonio con la empresaria Karina Ortegón, pero se separaron en medio de un escándalo y acusaciones.

Por su parte, Mariana González tiene dos hijos de una relación anterior con un hombre que le llevaba 32 años. La influencer ha dicho en el pasado que la relación no funcionó, pero siguen en contacto por el bien de sus hijos.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González celebran su primer aniversario de bodas

La pareja cumplió su primer aniversario de su boda este 18 de noviembre y recordaron la ceremonia que hicieron en la Hacienda Benazuza, ubicada en Zapopan, Jalisco, donde acudieron 400 invitados.

“La vida y estos momentos no serían lo mismo si no los tuviéramos a todos ustedes para compartirlo con nosotros, nuestra familia, hermanos e hijos que siempre nos acompañan apoyándonos y amándonos en cada instante, hicieron de este día algo especial e inolvidable, Gracias. Gracias a todos los amigos que nos acompañaron a disfrutar y gozar de nuestra boda, no hubiera sido lo mismo sin cada uno de ustedes que bailó y cantó con nosotros celebrando este momento tan especial para ambos, esperábamos con ansias este día pues todo fue pensado en cada uno de ustedes, en poder transmitirles la emoción de nuestra unión, deseo que también para ustedes haya sido una experiencia inolvidable.

Dios gracias por tanto, deseábamos que todo fuera increíble y así me lo concediste.

Por muchos años más recordando este gran día 18/11/23”, escribió la pareja en una publicación conjunta en Instagram.

Para celebrar, la pareja se fue de viaje a Chicago, Illinois, Estados Unidos, donde están viviendo una romántica escapada.