Viudo de Edith González hace revelación sobre Constanza Creel

Lorenzo Lazo rompió el silencio sobre si sigue en contacto con Constanza Creel, la hija de la fallecida actriz Edith González.

Una vez más, el economista Lorenzo Lazo abrió su corazón para hablar de Edith González y su hija Constanza Creel. Durante una alfombra roja, el viudo de la actriz expresó, “qué bueno que la recuerden, qué bueno que tenga ese legado y que bueno que sea un ejemplo para mucha gente, aspiracionalmente y, sobre todo, para sobrellevar un ritmo de vida y un rito de salud que lo hizo con toda valentía… es un recuerdo permanente”.

Por otro lado, fue cuestionado sobre qué es lo que conserva en sus recuerdos sobre Edith González. “Es una pregunta que no sabría contestar. Lo que guardo, que es invaluable, son recuerdos y eso no tiene precio, no tiene tiempo, no tiene dimensión. Y eso es lo que quizá más acumula uno en una relación”.

Además, habló sobre Constanza Creel, la hija de Edith González, quien desde que murió la actriz vive bajo la custodia de su papá, el político Santiago Creel, con quien al parecer tiene una gran relación, aunque con Lorenzo también la ha tenido.

“Fuimos familia, somos familia y vamos a seguir siendo familia… tiene un lugar siempre en mi vida y en mi corazón, y muy bien ganado, y muy respetado”, comentó.

¿Qué ha sido de Constanza Creel?

Tras el fallecimiento de la actriz, quien murió en 2019 víctima de cáncer de ovario, su hija, Constanza Creel quedó bajo la custodia de su padre, el diputado Santiago Creel.

La joven que recientemente cumplió 18 años, se ha dejado ver muy cercana a su papá, la esposa del político y sus medias hermanas. Al parecer, la joven mantiene una excelente relación con el diputado, pues es común verlos juntos en diferentes eventos.

A pesar de que Constanza ha decidido mantener un bajo perfil, en las postales que comparte su papá, se nota lo feliz que es en compañía de los suyos, dispuesta a estar junto a ellos en los momentos más especiales de la trayectoria de su padre, dejando en claro lo buena que es su relación.

