El actor retomará su carrera después de lo sucedido en la gala de los Premios Oscar, donde agredió fisicamente a Chris Rock.

Will Smith ha estado alejado de las cámaras desde algunos meses, después de la polémica bofetada que le propinó al comediante Chris Rock que le costó el veto de los Oscar durante 10 años. Sin embargo, no todo está perdido para el intérprete, quien ya prepara su regreso a la pantalla grande a pesar de lo sucedido.

Todo parece indicar que mientras se encuentra alejado de los reflectores, está trabajando en un nuevo guión; específicamente se trata de la secuela de la película Soy Leyenda.

“El concepto aún debe ser firmado por Warner Brothers, pero no ha habido indicios de que Will esté fuera del proyecto. Obviamente, él es el productor y su productora está a cargo mientras continúa el desarrollo. Will Smith está en terapia y se está tomando un tiempo lejos del centro de atención”, aseguró una fuente al diario The Sun.

De esta manera, el actor reaparecerá en la pantalla grande para volver a la actuación, después de haber tomado un descanso por lo sucedido en la gala, donde tras “defender” a su esposa recibió una severa sanción por parte de la Academia de los Oscar que le prohibió el acceso a las siguientes ediciones.

