Will Smith revive el estilo Fresh Prince con joyas hechas por mexicanos

En la 37, edición de Premios lo Nuestro celebrada el pasado 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami fue la ocasión ideal para que el actor, Will Smith sorprendiera al público con una actuación fenomenal y un glamoroso Look retro Fresh.

El también cantante inauguró la ceremonia, interpretando su nuevo sencillo First Love junto a la cantante española India Martínez. La presentación fusionó, ritmos de flamenco y Rap cautivando a la audiencia desde el inicio.

Sin embargo, Smith ya había dado de qué hablar durante su paso por la alfombra magenta a lucir un espectacular Outfit inspirado en la década de los noventas cuando alcanzó el éxito. Gracias a su carismático personaje en el príncipe del Rap (Fresh Prince).

Más allá de su talento artístico, los asistentes no pudieron evitar notar el Look retro que el rapero eligió para hacer su entrada en la ceremonia para la ocasión. Will optó por una atuendo Oversized que mezcla lo moderno con lo clásico de su estilo.

Will llevaba un traje gris a su lado de Corte amplio, que le daba un aire relajado y elegante, algo que recuerda muchos de sus seguidores, cuando el actor se mostraba en su serie de televisión, el príncipe del Rap, el detalle más llamativo de su Outfit fue la elección de los Accesorios, Will Smith decidió combinar su atuendo con unos lentes circulares oscuros, a la medida estilo que se había hecho característico de su look en la serie de los 90s.

Éste accesorio fue diseñado exclusivamente para el protagonista de soy leyenda de la mano de Maestros joyeros , quienes enmarcan la pieza con una serie de incrustaciones con discretos diamantes.

Para cerrar con broche de oro, su outfit, Will Lucía, dos piezas diseñadas en exclusiva para La estrella de Hollywood por manos mexicanas. Las piezas fueron elaboradas por Maestros joyeros en oro blanco y son un estilo sobrio, pero elegante.

Cadena de diamantes en rectángulos

El primer accesorio se trata de una cadena o de oro blanco, con diamantes en rectángulos y círculos que el actor portó en el cuello, la cual aporta un estilo sofisticado y lujoso con influencias de la moda urbana, hip hop y de la moda de alta gama. La combinación con las prendas Over Side le dio un toque urbano elegante, el cual es una muestra de qué si es posible alcanzar un balance entre lo clásico y lo modernos sin perder sobriedad. En el caso de Will Smith en “Premio lo Nuestro 2025”, su elección de una cadena con diamantes, refuerza su imagen de elegancia, atemporal con un toque de nostalgia noventera alineándose con su look retro fresh.

Pulso en diamantes, un toque de exclusividad

Finalmente, un pulso de oro blanco, con diamantes en rectángulos y círculos que en un outfit masculino aportan un estilo de lujo, refinado y sofisticación con matices que pueden variar, según la combinación con otras prendas de Accesorios para Will este accesorio complemento su outfit con un toque de exclusividad, sin ser excesivamente llamativo, el cual aludió a la moda de hip-hop, donde las joyas resaltan el look con la ropa Oversized.

El pulso de diseño sutil puede integrarse con un estilo pulcro y discreto de Will quien diseñó su Look con el uso de prendas neutras y bien estructurada, sin dejar de lado un toque de distinción.

De esta forma, una pulsera de oro blanco, con diamantes, es un símbolo de estatus, buen gusto y exclusividad, ideal para quienes buscan añadir un detalle de lujo sin perder el equilibrio en su vestimenta.