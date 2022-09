William Levy rompe el silencio sobre su ex Elizabeth Gutiérrez

El famoso actor reveló por qué nunca se casó con la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez.

El cubano William Levy, concedió una entrevista en España, -lugar donde está radicando actualmente-, y aunque habló de su carrera, aprovechó para abordar aspectos relacionados a su vida personal. Como es bien sabido, William recientemente se separó de Elizabeth Gutiérrez y aunque estuvieron muchos años juntos, nunca lograron llegar al altar, y fue el mismo quien reveló la razón.

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuando será”, dijo.

Sin embargo, William Levy destacó el gran papel de mamá de Elizabeth con sus hijos. “Es una excelente mamá, es una excelente mujer. Es la mejor madre que mis hijos pudieran tener”, expresó.

Durante la entrevista, el actor de 42 años también habló sobre sus hijos, Kailey de 12 años y Christopher de 16. “Me tengo que sentir muy afortunado. Mi hijo tiene 16, la niña tiene 12 y tengo que decir que me siento muy afortunado, tengo dos hijos que tienen un gran corazón”, comentó.

Te puede interesar:

EL GUAPO HIJO DE WILLIAM LEVY QUE ELIGIÓ SER BEISBOLISTA

SUBASTAN BESO DE WILLIAM LEVY EN 12 MIL EUROS EN UNA GALA BENÉFICA EN ESPAÑA

ELLA ES KAILEY, LA GUAPA HIJA DE WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ

Falso que Maite Perroni se haya casado con Andrés Tovar