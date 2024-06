¿Y mi taco? La divertida anécdota de Katy Perry y Adele que se viralizó

Katy Perry revela que conoció a Adele cuando ella le quitó un taco:



“Fue como en el 2008, yo estaba comiendo tacos y ella se acercó con su acento londinense y me dijo: ¡Oh cariño!, ¿dónde conseguiste comida mexicana?, luego me di cuenta que me faltaba un taco”. pic.twitter.com/DbihQiQRGu