Yadhira Carrillo asiste al funeral de Julián Figueroa y le niegan la entrada

Varios famosos han demostrado su apoyo a Maribel Guardia luego de que la actriz anunciara el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, quien fue hallado sin vida al interior de su casa.

La actriz Yadhira Carrillo llegó a casa de Maribel para acompañarla en estos momentos tan difíciles, sin embargo, no pudo entrar. “Me acabo de enterar y vine a buscar a mi amiga, es todo lo que les puedo decir”, dijo Carrillo al entrar a la privada en el Pedregal.

“Igual y no es el momento pero bueno quiero que sepan que aquí estamos y así como yo, toda la gente está pegadita a ella y ella lo sabe”, agregó y contó que Maribel ha sido una de las personas que más la ha apoyado durante los años en los que Yadhira ha enfrentado la situación de tener a su esposo Juan Collado en prisión.

Los amigos de Maribel no han podido hablar con ella, ya que no contesta los teléfonos, sin embargo, las muestras de cariño no han parado.

“Una gran mujer, todo México y el mundo la ama la quiere, la respeta, la adora, es su familia también, ella ha sido para mí como una hermana, ha estado pegada a mí en este proceso día a día, siempre me escribe, siempre me dice ven, voy, ¿nos vemos?”, comentó Carillo.

Desafortunadamente la actriz de 49 años no pudo entrar, ya que la vigilancia de la privada le negó el acceso, de misma forma que a los famosos Lorena Herrera y Violeta Isfel.

Cabe mencionar que en el comunicado que publicó Maribel Guardia comentó que su hijo sería velado en privado en la casa de la famosa, por lo que se les ha negado el acceso a los famosos que han llegado al lugar.

“Ruego comprensión con el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía”, señaló en la publicación que hizo en sus redes sociales.