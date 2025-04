Yadhira Carrillo desmiente rumores de divorcio con Juan Collado

Durante una entrevista con el programa Cuéntamelo Ya!, Yadhira Carrillo hizo una mención especial a su esposo y señaló que el abogado siempre está pendiente de ella.

“He sido una mujer muy afortunada porque he tenido conmigo un ser impresionantemente bueno conmigo, que ha sido mi esposo, no me ha descuidado jamás, es a quien le dedico esta telenovela y mi vida entera”, expresó la intérprete de 51 años que abordó su regreso a las telenovelas.

“Me siento honrada de regresar a casa, Televisa, de ese recibimiento que me han dado tan cálido, con los brazos abiertos. Me siento como pez en el agua, feliz, voy por los pasillos caminando como niña chiquita”, mencionó.

La intérprete dejó en claro el profundo agradecimiento que tiene por el apoyo que le ha brindado su esposo en su regreso a la televisión mexicana, tras los difíciles momentos que vivió Yadhira Carrillo por el arresto de su esposo, quien fue señalado de distintos delitos y posteriormente puesto en libertad, luego de un largo proceso legal.

Las declaraciones de la famosa no pasaron desapercibidas, pues en medio de los rumores de una supuesta crisis matrimonial, la intérprete había decidido mantenerse al margen de las especulaciones.