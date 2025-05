Yadhira Carrillo está distanciada de Juan Collado; esto fue lo que dijo

Yadhira Carrillo se refirió por primera vez al estado de su relación con Juan Collado. Durante un encuentro con los medios, la actriz que recientemente retomó su carrera en la televisión confirmó su separación del abogado Juan Collado, con quien está casada desde hace 13 años y expresó que aunque están separados, ella mantiene un profundo respeto y cariño hacia él.

“Ya me felicitó (por su cumpleaños), es un hombre extraordinario. No podemos vernos porque estamos en diferentes continentes, entonces eso ha sido muy difícil, esa es la situación de la que quizá tanto se ha hablado, pues sí, es que tenemos mucho de no poder coincidir porque nuestros proyectos van por caminos distintos”, aseguró la famosa quien agregó que el cariño hacia él sigue intacto a pesar de estar separados.

“El respeto, el agradecimiento, el cariño eterno hasta que yo me muera será 100% igual que desde el primer día para él”.

En este sentido, Yadhira carrillo expresó cómo se siente ahora que está por regresar a la televisión. “Ahora en mi trabajo me siento muy pero muy plena, pero siempre he estado plena en cada momento de mi vida porque he sido una mujer muy amada, muy querida y muy cuidada con mi familia alrededor, siempre extremadamente cuidada por mi esposo, por Juan, llenísima de cuidado y de amor como si fuera yo un bebé”.

Cabe destacar que durante el tiempo que Juan Collado estuvo privado de su libertad, Yadhira Carrillo fue una presencia constante en su vida, visitándolo en la prisión y atendiendo sus problemas de salud.