Yolanda Saldívar contará su verdad sobre la muerte de Selena Quintanilla en documental

Yolanda Saldívar, la expresidenta del club de fans de Selena Quintanilla contará su verdad de los hechos sobre la muerte de la cantante que falleció hace 29 años en Corpus, Christi, Texas.

Yolanda fue hallada culpable y acusada de homicidio intencional el 26 de octubre de 1995, después de que le disparó a Quintanilla el 31 de marzo en un hotel de Corpus Christi, Texas. Saldívar ha intentado apelar su sentencia en diferentes ocasiones bajo el argumento de presentar problemas de salud, pero se le ha negado.

La interna de la cárcel de Gatesville de 63 años, tendrá su biodocumental llamado Selena & Yolanda: The Secret Between Them, que está programado para lanzarse en Estados Unidos el próximo 17 de febrero, este se transmitirá por Oxyten True Crime, un canal de Estados Unidos especializado en crímenes de NBCUniversal Media Group.

Saldívar asegura que en esta producción presentará las pruebas sobre el asesinato de Selena para que la gente sepa lo que en realidad pasó, según ella. “Mi familia ha reunido pruebas que muestran diferentes versiones de los eventos. Tenía miedo, conocía sus secretos, y creo que la gente merece saber la verdad. Las cosas no fueron como parece. Quería matarme yo, no a ella”, dice Yolanda en el trailer del documental.

Cabe recordar que los problemas entre Yolanda y Selena comenzaron cuando la intérprete de “Como la Flor”, la acusó de robarle dinero de su negocio de ropa.

El papá de Selena Quintanilla reacciona al documental sobre la muerte de su hija

Abraham Quintanilla respondió a las declaraciones de Yolanda y dejó en claro que nadie de la familia de la artista está involucrado en el proyecto y tampoco lo apoyan.

“Nos dice que no quiere tener absolutamente nada que ver con Yolanda”, señaló el portal de noticias TMZ que informó las declaraciones del padre de la famosa.

Abraham expresó que la mujer solo ha dicho mentiras y que todo lo que se diga en el documental no es verdadero. “Todo lo que ella dice no son más que mentiras y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir”.