Yuri confiesa: “Alcancé fama espectacular, pero no era feliz”

La cantante habló en exclusiva para la revista Vanidades donde se sinceró sobre la fama, la vez que tocó fondo y cómo es cuando esta lejos de los reflectores.

Simpaticona, dicharachera, alegre y guapachos, así es Yuri dentro y fuera de los escenarios, auténtica y llena de energía. En entrevista con la revista Vanidades, la cantante compartió un poco sobre ella.

“Soy la misma siempre, porque sí, hay artistas que cuando están con gente o frente a la cámara son una persona y en su casa son otra completamente diferente, y conozco a varias (ríe)”, dijo a la revista Vanidades en su nueva edición.

Y no solo eso, la cantante compartió con la publicación sobre lo que la hizo alejarse de los escenarios.

“Lo tenía todo: mi jet privado, un yate, ocho autos de lujo, una mansión, pieles, joyas… pero, al mismo tiempo, no tenía nada, estaba sola”, confesó.

“Los artistas vivimos un problema muy fuerte, algunos lo dicen y otros no se atreven, y es que cuando no somos nadie queremos ser todo, y cuando tienes todo no eres nadie, y eso me pasó a mí”, aseguró.

El día que intentó suicidarse

No, no es un rumor. Yuri confesó a Vanidades que sí intentó quitarse la vida cuando tenía 30 años de edad. Recordó aquel día en el que tomó vuelo y corrió para arrojarse del balcón de su casa.

“¿En serio intentaste suicidarte o solamente tuviste la idea?”, cuestionó Cynthia Leppäniemi, Directora de Vanidades a la cantante de ‘La maldita primavera’. “Sí, de verdad lo intenté, pero no me salió. Quería dejar de sufrir y de sentirme sola”, repondió Yuri.

