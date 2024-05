All day breakfast en Café La Cel

Esas primeras horas del día que nos inundan de un hambre insaciable son un sacrilegio total. Romper el ayuno se ha convertido, más que en una necesidad fisiológica, en un rito que conlleva deleitarte con platillos que te transporten a memorias pasadas o lugares lejanos. Para los amantes del desayuno y el buen vivir llega este nuevo rinconcito a la Roma Sur que ofrece desayunos y drinks todos los días, todo el día. Esto es Café La Cel.

Si tienes el privilegio de viajar a otras ciudades seguramente te has encontrado con estos enigmáticos bistrós que tienen la fama de ofrecer los platillos favoritos de todo el mundo a lo largo del día. Su indistinguible diseño, muy al estilo francés, ha sido reconocido en las grandes capitales del mundo e incluso en ciudades más pequeñas. Tanto en Nueva York como en París estos bistrós se han convertido en los favoritos del mundo, y ahora as chilangas Celina López Manríquez –chef y copropietaria– y Alicia Holley nos dan una probadita de este concepto.

Café La Cel ofrece un delicioso menú de all day breakfast con platillos para todos los gustos. Puedes disfrutar de una avo toast con huevo frito y chili crujiente, una tostada de salmón ahumado con tzatziki y cebolla roja encurtida, o el clásico “breakfast sandwich” con tocino, queso americano y aguacate. También tienen un shakshuka (que me atrevo a decir es de los mejores en la CDMX) con salsa de tomate del Medio Oriente, tahini, ensalada de perejil y cebolla, además de sus irresistibles hotcakes con mantequilla de piloncillo y el French toast de PB&J (que en lo personal fue mi favorito).

Para quienes prefieren opciones más healthy, el menú incluye una ensalada César de kale con garbanzos crujientes y un bowl de lentejas doradas y quinoa con camote asado, tomates cherry, cebolla roja y aderezo de tahini, con la opción de agregar salmón a la sartén. También puedes optar por un sándwich de pollo frito con repollo rallado, encurtidos y mayonesa picante, una double smash burger con queso americano, cebolla caramelizada y jalapeños, pasta verde con espinacas, albahaca, ricotta y migajas de pan, o pescado a la piccata en salsa de limón y alcaparras con papas y espinacas al ajo. Para el postre, no te pierdas su galleta de chocolate con sal hecha en casa.

La intención de este cafecito era convertirse en un spot del barrio y para el barrio. Sus instalaciones son acogedoras y son ideales para un desayuno entre amigos, un ratito de coworking, o incluso para echar el drink, porque a partir de este mes están sirviendo cócteles. Fácilmente puedes venir en la mañana y desayunar shakshuka, y regresar en la noche por un coctel como pre antes de salir a la fiesta. Sin duda alguna Café La Cel es uno de esos lugares que sí o sí tienes que visitar en la Roma.

Dirección

San Luis Potosí 121, Roma Norte

Horarios

LUNES – JUEVES 19:00 to 20:00

VIERNES – SÁBADO 19:00 to 21:00

DOMINGO – 19:00 to 18:00