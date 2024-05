Antara inaugura la expo inmersiva “Light Rain”

Antara se convierte en un nuevo epicentro del arte invitando a sus visitantes a adentrarse en una exposición inmersiva titulada “Light Rain”. Esta instalación artística promete retar a los sentidos y transportarnos a un mundo surreal, dándonos un respiro del ajetreo de la ciudad. “Light Rain” es más que una simple exposición, pues es una experiencia inmersiva donde la luz, el sonido y la atmósfera se fusionan para crear un ambiente mágico que trasciende lo cotidiano. Los visitantes serán llevados a un lugar donde sus sentidos pueden explorar la interacción entre la naturaleza y la tecnología en su máxima expresión.

Esta nueva instalación de Antara es obra de Quiet Ensemble, un estudio creativo fundado en 2009 por Fabio Di Salvo y Bernardo Vercelli. Quiet Ensemble se especializa en crear experiencias audiovisuales, enfocándose en encontrar el equilibrio perfecto entre el caos y el control, la naturaleza y la tecnología. Su trabajo captura la esencia de diversos objetos y criaturas de manera sorprendente y hermosa. En “Light Rain”, Quiet Ensemble eleva la observación de lo pequeño y lo maravilloso a nuevas alturas artísticas. Cada elemento de la instalación está diseñado para invitar a los visitantes a apreciar la belleza en los detalles más minúsculos y a explorar cómo interactúan con el mundo tecnológico que los rodea.

La inauguración de “Light Rain” abrió al público desde el 17 de mayo y exhibición estará abierta hasta el 16 de junio. Podrás visitarla todos los días de 11:00 am a 8:00 pm en Antara de manera gratuita. Esta instalación es una escapada sensorial en medio de la ciudad, donde la luz y la música envolvente se unen para crear una experiencia única. No te pierdas la oportunidad de vivir “Light Rain” y descubrir un mundo donde la creatividad no tiene límites. Ven y deja que tus sentidos se maravillen con esta experiencia única en Antara.