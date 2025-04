Así se vivió la experiencia gastronómica de The Chef Meets México inspirada en Ferrari en la CDMX

Por Rodrigo Ayala

Los amantes de la gastronomía y la marca Ferrari vivieron dos noches de placer culinario en un ambiente de lujo. The St. Regis Mexico City, en Paseo de la Reforma, fue la sede de la experiencia Sabores que Conducen al Lujo by Ferrari México, que presentó The Chef Meets México, la plataforma multidestino de experiencias gastronómicas.

Los días 26 y 27 de marzo se vivió un viaje multisensorial que conectó el arte de la alta cocina con la personalización automotriz de una de las marcas más emblemáticas del mundo. El chef de origen vietnamita Eric Tran, del restaurante Falansai de Nueva York, unió su talento con Diego Niño, Chef Ejecutivo The St. Regis Mexico City, para preparar dos cenas en el Restaurante Diana de The St. Regis Mexico City.

Todo comenzó con un cóctel de bienvenida inspirado en Scuderia, estilo que celebra el legado deportivo y de carreras de Ferrari. Los invitados a este momento pudieron saborear una cuidadosa selección de cócteles y canapés para estimular el paladar y ambientarlo para la cena que les aguardaba, todo ello en la terraza del St. Regis, que ofrece una vista espectacular de los edificios circundantes.

La cena estuvo a la altura de las expectativas. Una deliciosa ensalada de mango verde, ceviche de atún, un inédito tamal de centollo, coco y curry verde, y para cerrar un filete de res acompañado de mole Xico, plátano dominico, poro tatemado y ensaladilla fresca.

Este evento fue inspirado por los conceptos Scuderia, Classica e Inedita, las líneas de personalización de Atelier Ferrari, el estudio especial de Ferrari donde todos los clientes pueden crear coches basados 100 por ciento en sus gustos personales.

¿Quiénes son los chefs detrás de esta experiencia culinaria?

Diego Niño es un chef mexicano reconocido por su enfoque disruptivo y vanguardista en la gastronomía contemporánea. Ha prestado su talento para prestigiosos restaurantes dentro y fuera del país, como D.O. de Pablo San Román y Le Platane en Francia. En 2016, obtuvo el tercer lugar en Joven Maestro Millesime, y es fundador de Nexo Wine Bistrot, premiado como la Mejor Apertura del Año en Millesime Tropical 2016 y reconocido entre los 120 mejores restaurantes de México por dos años consecutivos.

Eric Tran proviene de una familia vietnamita asentada en los Estados Unidos. Creció en Chicago y se trasladó a Nueva York en 2009. A los 16 años comenzó su carrera en restaurantes trabajando en una pizzería local en los suburbios de Chicago. Más tarde se licenció en Artes Culinarias en el Instituto de Arte de Chicago. Trabajó en esta ciudad con chefs tan respetados como Andrew Zimmerman antes de trasladarse a Nueva York en 2009 para abrir Joseph Leonard y Jeffrey’s Grocery, dos clásicos del West Village.