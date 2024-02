Casa Dragones gana en los Créateurs Design Award en Best Hospitality Project in Interior Design

La Casa Dragones, el edificio ubicado en el histórico poblado de San Miguel de Allende, que también sirve de sede principal de Tequila Casa Dragones, ganó en los Créateurs Design Award dentro de la categoría de Best Hospitality Project in Interior Design. La cofundadora y CEO de Tequila Casa Dragones, Bertha González Nieves –una de las visionarias mentes dentro de este proyecto– recibió el galardón junto a Will Meyer, fundador del estudio de diseño multidisciplinario Meyer Davis, el cual fue responsable de la restauración y rediseño de la casa. Dicho proyecto colaborativo expresa los principios que acompañan a Casa Dragones desde su fundación: innovación, calidad, lujo, sustentabilidad y diseño mexicano.

El establo que data del siglo XVII, y que albergó a la caballería de élite Dragones –quienes participaron en el movimiento de independencia de México– es una significativa pieza dentro de la historia de este país, y fue restaurada para ofrecer un balance entre su apariencia original y un diseño más contemporáneo y afín a sus propósitos actuales.

González Nieves se reunió con la curadora de diseño mexicana Ana Elena Mallet, y el también curador y artesano Raúl Cabra, para salvaguardar los elementos propios del Bajío mexicano de mediados del siglo pasado dentro del proyecto. El también nominado en los Créateurs Design Award, Héctor Esrawe, creó una instalación lumínica especial para este lugar –llamada Solsticio–, que sirve de anclaje para la escalera de tres niveles, la cual está basada en su renombrada serie Parábola, además de los asientos personalizados para el bar dentro de la casa. El diseñador mexicano contemporáneo, Fernando Laposse, alguien que ha trabajado en muestras en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, también contribuyó al proyecto.

Los Créateurs Design Awards son un programa de premios entre pares que tiene el propósito principal de resaltar extraordinarios trabajos y obras extraordinarias de arquitectura, diseño de interiores, productos, fotografías, periodismo y curaduría. Entre los jurados de los Créateurs Design Awards se encuentra un distinguido grupo de diseñadores y miembros de la prensa a nivel internacional –quienes reconocieron a La Casa Dragones por su meticuloso diseño interior y su significado, y por su transformación como un símbolo de la rica cultura mexicana y lujoso diseño. La Casa Dragones estuvo nominada junto a otros finalistas como Artifact Bar por NC Design & Architecture (Hong Kong); Ember Locke por Atelier Ochre y House of Dré (Reino Unido); Pang Mei Noodle Bar Taikoo Li por Office AIO (China) y Sake No Hana por the Rockwell Group (Estados Unidos).

Bertha González Nieves declaró lo siguiente con respecto a este triunfo: “Estamos agradecidos, orgullosos e inspirados por el trabajo de tantas personas talentosas que colaboraron en este proyecto con la misión de celebrar la artesanía mexicana ahora reconocida por los Créateurs Design Awards”. Agrega: “La Casa Dragones es un verdadero testimonio de nuestra herencia mexicana, el poder de la colaboración y nuestra búsqueda perpetua de producir tequilas extraordinarios para degustar. No podemos esperar para seguir compartiendo la belleza de La Casa Dragones con todos los que nos visitan en San Miguel de Allende”

Cortesía

.En 2009, Casa Dragones abrió por primera vez las puertas de La Casa Dragones en el centro de San Miguel de Allende, una de las ciudades más bellas de México –votada dos veces como “La Mejor Ciudad del Mundo” por Travel + Leisure– y también casa espiritual de este productor de tequila, y la convirtió en una elegante residencia privada para degustaciones de tequila y eventos especiales.

En 2023, La Casa Dragones reabrió sus puertas después de un año de restauración y rediseño, como un espacio de exhibición de algunos de los elementos más significativos del Bajío mexicano de mediados del siglo pasado y otras piezas de diseño mexicano más contemporáneo. Similar al modernismo brasileño, el diseño del Bajío es un periodo de mediados del siglo pasado –ahora reconocido– dentro del diseño mexicano que se caracteriza por su destacado carácter artesanal, materiales naturales y formas orgánicas.

La renovación de Casa Dragones fue liderada por Will Meyer, quien pertenece al estudio de diseño neoyorquino Meyer Davis –reconocido por sus particulares diseños en espacios dedicados a la hospitalidad–, que recibió apoyo del arquitecto local Marco Martínez del Valle. Este dúo supervisó la restauración y renovación de la casa, así como la creación del nuevo bar en su planta baja, The Obsidian Bar, una joya revestida de obsidiana, así como un rediseñado showroom.

Buscando ofrecer una experiencia inmersiva a los huéspedes, a través de la degustación de tequilas y su relación con sus terroirs, esta icónica piedra es extraída directamente de los campos de agave de Casa Dragones. La piedra volcánica negra se corta en pequeñas losas pulidas para utilizarse al frente del bar y en techo tipo bóveda. El uso de la obsidiana es un sello distintivo de Casa Dragones, que también está presente en su Tasting Room, también ubicado en San Miguel de Allende.