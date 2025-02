¿Cómo sentirte acompañado, y quitarle lo complicado a los seguros?

En la vida siempre habrá momentos que puedan poner nuestro mundo de cabeza; desde un accidente inesperado hasta una emergencia familiar. Justo para esos momentos de incertidumbre, contar con un seguro puede marcar la diferencia, proporcionando tranquilidad y respaldo.

Con esta filosofía, inter.mx lanzó “Dale la Vuelta”, una innovadora campaña que busca cambiar la percepción de los seguros en México y demostrar que contar con protección no tiene que ser complicado.

Un respaldo en los momentos clave

Con “Dale la Vuelta”, inter.mx busca convertirse en un aliado confiable, facilitando soluciones sencillas y accesibles.

“Tratamos de ponernos muy creativos con la manera en la que llegamos a todos los mexicanos para cambiar la percepción que tienen acerca de los seguros”, explica Alonso Pallarés, CEO de inter.mx . “México es uno de los países con mayor oportunidad en la parte de seguros individuales. Debemos de seguir trabajando todos los días para que todos los mexicanos perciban el valor de estar asegurados”.

El reto entonces es hacer que los seguros se vuelvan una opción accesible y comprensible.

“Nos pusimos una misión grande de dar accesibilidad a los seguros en un mundo donde hay tantas opciones, en el que el acceso a los seguros es un reto que tenemos que vencer como país y como sociedad”, señala Esteban Martínez Luengo, director de negocios de la compañía.

Para ello, la compañía ha trabajado en traducir las complejas coberturas, políticas y reglas de los seguros en campañas claras y comprensibles, asegurando que se conviertan en beneficios tangibles para el consumidor.

“Que vean a los seguros como una inversión, un amigo y un acompañante. Es un gran reto pero en estos años hemos dado pasos fuertes y sólidos en el tema de la democratización de los seguros. Siempre desarrollamos los productos pensando en el consumidor final”, enfatiza Martínez.

Una experiencia sin complicaciones

Uno de los principales obstáculos al contratar un seguro suele ser la percepción de que el proceso es largo y complicado; por ello, inter.mx busca desmitificar esta idea con una experiencia sencilla y totalmente digital.

“Lo de las letras chiquitas, la póliza y que de verdad pasa el ¿dónde la tengo, sí tengo póliza o no, estoy asegurada o ya se venció, no la encuentro, a quien le habló….? esas cosas pequeñas, sin dramas. Una experiencia diferente puede cambiar tu vida, tu momento, al menos hacértelo más leve”, explica Gabriela Gutiérrez, CMO de inter.mx. “Al final de cuentas lo que queremos es que la gente reciba un mensaje, que se cambie la narrativa, y que diga: no tiene que ser algo complicado”.

El proceso en la plataforma es flexible y puede adaptarse a las preferencias de cada usuario.

“Los primeros pasos son: convencerte de que quieres estar asegurado, que entiendas que en Inter tienes una experiencia diferente donde al ser 100% digital, puedes seguir tu proceso como tú quieras”, agrega Gutiérrez, enfatizando que si se prefiere, se puede tener asesoría personalizada por teléfono, WhatsApp, llamada o correo electrónico.

Seguros para todos, ¡hasta para la mascota!

En tan solo tres años, Inter.mx ha logrado un impacto significativo en la industria aseguradora protegiendo a casi un millón de personas, y hasta a las mascotas.

“Ahora es una marca consolidada, reconocida, ya la gente trae en el top of mind el “seguro seguro”. Somos una empresa que hemos generado impactos importantes, pero sobre todo, que hemos interactuado con mucha gente. Este año vamos por 1 millón de personas protegidas y eso nos motiva mucho”, remarca Pallarés.

Con estas iniciativas, se busca que los mexicanos cambien la manera de percibir los seguros, haciéndolos una opción accesible, práctica y, sobre todo, ofreciendo un respaldo confiable en los momentos que más se necesita.