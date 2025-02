La hija de Jacky Bracamontes, a un mes de su accidente, regresó a las competencias: el tierno mensaje de su papá

Hace un mes, Caro, hija de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, sufrió un accidente por el que tuvieron que inmovilizarle el pie, pero, afortunadamente, la pequeña de 10 años pudo ser parte de una competencia de gimnasia en Orlando, Florida este 17 de febrero.

Aunque no dieron detalles sobre qué fue lo que causó su lesión, Martín Fuentes detalló que Caro sufrió un esguince de tobillo de tercer grado en el pie izquierdo. Este es el tipo de esguince más grave y su recuperación puede prolongarse hasta 8 semanas.

Sin embargo, luego de mucho trabajo y rehabilitación, Caro pudo formar parte de esta competencia, junto con su hermana Jacky.

El tierno mensaje de Martín Fuentes a su hija Caro

El piloto y empresario mexicano viajó desde Japón, país en el que se encontraba desde hace varios días, para estar presente en la competencia de gimnasia de sus hijas, Caro y Jacky.

“Ya estoy aquí en Orlando, para la competencia de gimnasia de ‘Carinchas’ ¿cómo me lo iba a perder? Y Jacky también compite como en una hora. Always on time, baby (Siempre a tiempo, bebé)”, dijo Martín Fuentes en una historia en Instagram.

Poco después, el piloto compartió una adorable fotografía junto a sus cinco hijas y una botarga de Minnie Mouse, misma que acompañó con un emotivo mensaje.

“No me perdía esta competencia por nada en el mundo... atravesé el mundo para llegar a ver a mi #Caro y #Jacky competir en @espnworld #espnworldwideofsports #orlando. #Carolina a un mes de su lesión, el doctor le dijo que si podía competir, ella es la más emocionada de competir aquí en Orlando”, escribió el empresario.

Por su parte, Jacky Bracamontes compartió varias historias en Instagram de su paso junto a sus hijas por Walt Disney World, así como algunos videos de Caro y Jacky preparándose para la competencia junto con su equipo de gimnasia y tomándose algunas fotos de grupo.

Como se puede ver en uno de los clips, Caro lleva puesta una tobillera ortopédica, pues aún está en camino a una recuperación completa.

Martín Fuentes con sus hijas Instagram @mft07

La recuperación de Caro, hija de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes

El pasado 12 de febrero, Jacky Bracamontes compartió una publicación en Instagram donde habló del proceso de recuperación de su hija de 10 años y mostró parte de la terapia de rehabilitación que la pequeña ha enfrentado tras su accidente.

“Para todos los que preguntan cómo está mi Carito de su tobillo, ya va mucho mejor!!! Pero no ha sido nada fácil el camino de recuperación… han sido 4 semanas intensas de mucho trabajo, sacrificio y dedicación!!! Y lo que falta…. Pero siempre hay luz al final del camino… existe la posibilidad que regrese a competir a la gimnasia la próxima semana!”, escribió la actriz.

En las fotos y videos se puede apreciar que Caro ha pasado por varias terapias de rehabilitación y ha sido muy valiente, pues, a pesar del dolor y las lágrimas, no se rinde para poder recuperarse y regresar a la práctica que tanto ama: la gimnasia, meta que con mucho trabajo logró.