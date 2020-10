El estilo de las primeras damas más fashion de Estados Unidos

A lo largo de la historia de Estados Unidos hemos visto primeras damas muy elegantes.

Estar a la moda y siempre impecable parece ser parte del trabajo de estas mujeres que caminan al lado de su esposo, el presidente de la nación.

Cada una con su estilo y de acuerdo a la época ha sabido destacar y dejar huella. Desde Eleanor Roosevelt hasta Jackie Kennedy, y pasando por Michelle Obama y Melania Trump, hacemos un repaso por elegante guardarropa.

Eleanor Roosevelt

Aunque quizás fue más conocida por su gusto por los muebles que por la ropa, la esposa del presidente Franklin D. Roosevelt se vistió con tanta sofisticación como decoró su casa. La también escritora y activista a menudo optaba por vestidos elegantes, pero recatados para ocasiones especiales, que completaba con llamativas joyas o alegres sombreros.

Jacqueline Kennedy

De ella se han escrito ríos de tinta sobre su estilo. La famosa Jackie Kennedy fue, es y seguirá siendo sinónimo de elegancia y refinamiento, con múltiples prendas básicas de guardarropa, desde los trajes traje de tweed de Chanel hasta las gafas de sol de gran tamaño, pasando por los sombreros de pillbox hasta los guantes blancos hasta el codo, estrechamente asociados con ella. Se vio obligada a dejar de vestir de las casas de moda francesas después de haber sido fuertemente criticada por no “vestirse de forma americana” durante las elecciones estadounidenses de 1960, pero volvió a Chanel, Givenchy y otras destacadadas firmas europeas después de que terminaron sus días como primera dama.

Lady Bird Johnson

Tuvo una tarea difícil al ser la siguiente primera dama después de Jackie Kennedy. A pesar de que no se le consideraba tan elegante como su predecesora, fue una estrella del estilo por derecho propio. Fue esposa del presidente Lyndon B. Johnson en la segunda mitad de la década de 1960, fue emblemática de la época, con su peinado bouffant y vestidos en tonos pastel, así como su inclinación por las perlas.

Betty Ford

Además de hermosos vestidos, también era conocida por su amor por la sastrería, a menudo eligía pantalones anchos y blazers con elegantes detalles de ribetes, además de gafas de sol cat eye, bufandas de seda y joyas de oro; básicamente, todo lo que era elegante en la década de 1970. También era una gran fanática de usar cinturones para ajustar la cintura, que enfatizaba su figura de reloj de arena, así como los tacones bajos y prácticos.

Nancy Reagan

La esposa de Ronald Reagan era conocida por apoyar a los diseñadores estadounidenses, siendo una fanática particular de Oscar de la Renta, Bill Blass y Carolina Herrera. El rojo y el blanco eran dos de sus colores favoritos, lo que la ayudó a destacar entre la multitud a pesar de su pequeña figura (un tip de estilo que tomó de la reina Isabel II). Ella y su esposo, el exactor Ronald Reagan, estuvieron en la Casa Blanca en los años 80, cuya estética de más era lo que reinaba, por lo que, como era de esperar, era conocida por aportar un toque de glamour de Hollywood a los procedimientos.

Michelle Obama

Amante de las siluetas fluidas y colores llamativos, era el sueño de los diseñadores entre 2009 y 2017, ya que cualquier prenda que vistiera seguramente generaría grandes ventas. Ella catapultó a Jason Wu al centro de atención después de elegir uno de sus diseños de un solo hombro para la inauguración de su esposo como presidente, y de manera similar lució diseños de Narciso Rodríguez, Proenza Schouler y Naaem Khan, quienes presentan sus diseños en la Semana de la Moda de Nueva York.

Melania Trump

Como corresponde a una exmodelo, el guardarropa de Melania Trump está lleno de exquisitas piezas de diseñador, y la esposa de Donald Trump no se adhiere realmente a la regla de “vestir estadounidense” que muchas de sus predecesoras llevaron a cabo. Así que a menudo se le ve en Dolce & Gabbana, Chanel y Gucci. Sus fotografías a menudo parecen una editorial de una revista o una pasarela gracias a sus atuendos glamorosos y su sonrisa gélida. También ha usado la moda para enviar mensajes, en particular, cuando vistió una chaqueta de Zara de 39 dólares con un mensaje en la espalda que decía: “Realmente no me importa. ¿A ti?”, en respuesta a las críticas que había recibido su esposo.

¿Cuál es tu estilo favorito entre estas primeras damas?