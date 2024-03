El peculiar motivo por el que Bill Gates aduló a Mark Zuckerberg durante su último encuentro

Este fin de semana Mark Zuckerberg y Bill Gates coincidieron en otro continente gracias a que se llevó a cabo la boda de Anant Ambani, heredero de Mukesh Ambani, considerado como el hombre más rico de la India. Esta celebración fue amenizada con una fiesta repleta de lujos y excentricidades, entre ellas un concierto privado de Rihanna, quien viajó a ese país únicamente para deleitar a los invitados.

Bill Gates y Mark Zuckerberg inmortalizan su reciente reunión con una foto en Instagram

Entre los asistentes a la unión matrimonial de Anant Ambani, figuraron importantes empresarios, quienes al igual que los novios, forman parte de las familias con mayores niveles de riqueza en el mundo.

Dos de ellos fueron Bill Gates y Mark Zuckerberg, quienes disfrutaron alegres de esta coincidencia y compartieron un rato agradable en la boda, mismo que quedó inmortalizado gracias a una fotografía que se sacaron juntos y la peculiar descripción que añadió el empresario.

Aunque la lista final de invitados a la boda del heredero del hombre más rico de la India no ha sido revelada, se sabe que estuvieron presentes personalidades de la talla de Gates y Zuckerberg, quienes tienen un importante legado en el mundo de la tecnología y las telecomunicaciones de los últimos años.

Y es que si bien Bill y Mark no son precisamente mejores amigos, sí llevan una relación sumamente cordial, aspecto que ha quedado en evidencia durante las ocasiones en que han coincidido, ya sea en congresos o eventos privados, como ocurrió hace unos días.

Bill Gates y su particular felicitación a Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg acudió a la boda acompañado de Priscilla Chan, su esposa, junto a quien vistió un vibrante atuendo que captó la atención de los asistentes a la ostentosa fiesta, incluyendo a Bill Gates.

El magnate quedó fascinado con la camisa que portaba el dueño de Meta, la cual estaba compuesta por un atractivo print con motivos alusivos a la selva y un tigre casi en la parte media. Este diseño no pasó inadvertido por Gates, a quien aparentemente le resultó bastante original, tanto como para sacarse una fotografía con Mark y publicarla fija en su cuenta de Instagram.

El magnate reconoció el buen gusto de Mark Zuckerberg para vestir Instagram

“Siempre has sido genial para vestirte para la ocasión”, escribió el ex director de Microsoft, quien no pudo evitar hacer mención a la llamativa vestimenta que Zuckerberg eligió para la boda.

La elección de look de Mark Zuckerberg habría estado inspirada en la temática “Un paseo por la naturaleza”, que los novios eligieron para que sus invitados portaran en un fragmento de la ceremonia. Por esa razó, Gates habría usado la misma paleta de colores en su imagen, solo que a diferencia del programador, optó por algo más discreto.