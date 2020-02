La era de los gimnasios boutique: servicio personalizado

Al pagar un paquete de 5 clases en The Fit Shop, obtendrás una clase adicional de cortesía, la cual podrás utilizar en cualquiera de los fitness studios de Everest Wellness Center.

Al pagar la mensualidad en The Fit Shop, obtendrás una Gift Card con valor de 500 pesos para utilizar en Runner 360, The Fit Shop o The Street Boxing Club.