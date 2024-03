La guía infalible para vivir lo mejor del AXE Ceremonia 2024

Apenas comienza el año, y la CDMX arranca con uno de los festivales más esperados por la Gen Z y los amantes de la música. El AXE Ceremonia ha sido desde hace unos años un punto de encuentro de aficionados del género urbano y latino, así como underground de la música, y este año regresa con varios artistas que ansiamos ver. Para que le saques el mejor provecho a tu fin de semana, te tenemos una lista de cosas que no te puedes perder durante esta edición 2024 del AXE Ceremonia.

Kendrick Lamar, LCD Sound System y Grimes son tan solo algunos de los artistas que encabezan el cartel de este AXE Ceremonia 2024. Con el festival a la vuelta de la esquina, no podemos evitar dejarte unas recomendaciones para que pases un fin de semana espectacular. Todo, desde a quién ver, qué tomar, y qué hacer después.

Kendrick Lamar en AXE Ceremonia

El artista americano, autor de obras maestras como “DAMN.” y “Mr. Morale and the big Steppers” encabeza el lineup de este fin de semana, tomando poder del escenario principal el sábado y marcando un antes y un después en la historia de la ciudad. Su lírica y ritmo han desencadenado un alza en la aceptación del público hacia el género del Hip-Hop/Rap y R&B en todo el mundo. Sin duda, un performance como ninguno otro, que no te puedes perder este año.

Los drinks

El AXE Ceremonia es ese momento ideal para dejarlo ir todo con la música, y qué mejor que acompañar este momento de catarsis (y de bastante calor) con un drink. Nuestros amigos de 400 Conejos han escuchado nuestras plegarias de una pócima que sea un alivio para todo malestar, y en honor al festival han creado 400 Conejos Fizz. Este sencillo coctel promete ser un best seller en el festival, y acompañarnos en nuestros momentos más cool. La deliciosa combinación de ingredientes como jugo de limón, romero, y 400 Conejos Espadín ofrece una experiencia refrescante y equilibrada, resaltando las notas distintivas del mezcal. (Pro tip: si ya estás en el Parque Bicentenario, aprovecha y date una vuelta por su photo opportunity para sacarte pics aesthetic)

Si quieres recrear este drink en la posteridad, este es el tutorial: 50 ml de Mezcal, 400 Conejos Espadín, 15 ml de jugo de limón verde, mitad agua mineral, mitad refresco de limón y terminar el vaso con un garnish de romero.

Los demás artistas

Este festival resalta por su propuesta de música alternativa. Fuera de que amemos a los headliners, vale la pena optar por probar nuevas experiencias y sonidos que reten nuestros gustos. Entre los artistas que –personalmente– recomiendo están Arca, El Bogueto, Sampha, Fuerza Regida y Kenia Os, aunque seguramente ya los conocías a todos porque por algo estás yendo al festival.

Finalmente, el fashion game

Los festivales de música son, y siempre serán, el mejor runway para el streetwear. La gente se desvive por llevar un look de impacto, y los jardines del Parque Bicentenario nos muestran lo mejor de los armarios de la gente, en especial los de las girls and they/thems out there. Aunque amaremos ver los mejores looks del festival, nuestra recomendación es siempre llevar ropa cómoda. ¡El día es caluroso, y la noche helada, por lo que el layering es un must must must!