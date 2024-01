Los Chefs Tomás Bermúdez y Paco Ruano crean un oasis culinario para The Riviera Maya Edition at Kanai

La cadena internacional de hoteles, EDITION, anunció su llegada a Latinoamérica hace algunos ayeres y su apertura de puertas se encuentra más cerca que nunca. Si eres alguien aficionado a la buena vida y los viajes, es posible que conozcas sobre EDITION, y seguramente también sabías sobre su próxima apertura que enaltece el amor por México y lo nuestro. The Riviera Maya EDITION at Kanai. Aunque han tenido una suerte de soft opening, la apertura oficial se llevará a cabo dentro de unas semanas y no podíamos esperar para contarte todo lo que debes saber. Esta es la historia detrás de la propuesta culinaria en el hotel y cómo Los Chefs Tomás Bermúdez y Paco Ruano colaboraron para traerla a la vida.

Ruano y Bermúdez son dos de los chefs más importantes de nuestros tiempos, siendo galardonados y reconocidos por el prestigioso World’s 50 Best. Su colaboración y trabajo dentro del proyecto en la península de Yucatán se centrará en que cada uno tenga su propio restaurante en el complejo. Ruano dirigirá el restaurante insignia del hotel e introducirá un concepto de comida mexicana contemporánea informal, mientras que Bermúdez se encargará del club de playa del hotel, situado a lo largo de la costa caribeña e inspirándose de la Costa Azul de Francia.

Miguel Juárez

“Estoy encantado de asociarme con EDITION Hotels y unirme a una familia global de célebres talentos culinarios. La preparación para el lanzamiento de mis ofertas en la propiedad en Riviera Maya ha ayudado a desarrollar aún más mis habilidades y propulsado mi cocina a nuevas alturas”, comenta el chef Ruano.

Miguel Juárezá

El hotel en sí es todo un sueño, y su apertura emociona a todo mundo por la manera en que se plantea como tarea el reinventar por completo el concepto de lujo. Sus habitaciones con un diseño excepcional, sus más de 600 acres de naturaleza y las mejores vistas al caribe mexicano conquistarán a todos, pero si lo tuyo lo tuyo es ser foodie, definitivamente tienes que agregar The Riviera Maya EDITION at Kanai a tu bucketlist por su oferta gastronómica. Aunque no hemos tenido el placer de visitar el hotel, está dentro de nuestras prioridades y en cuanto podamos probar los manjares que estos dos chefs tienen para ofrecernos, seguro vas a escuchar de nosotros.