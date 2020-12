MK Ultra: El espeluznante proyecto de control mental llevado a cabo por la CIA

MK Ultra: El proyecto de la CIA que usa famosos como Britney Spears para ejercer control mental con LSD. Stranger Things revela detalles del experimento.

¿Qué es el MK Ultra?

Uno de los casos más perturbadores y atroces de la historia fue el proyecto MK Ultra: la serie de experimentos llevados a cabo por la CIA que hacen que una persona olvide lo que es y se convierta en un títere. Hoy día ha llegado a la cultura pop y detrás de los peores crímenes.

¿Cómo y cuándo surgió este proyecto de la CIA?

Durante la Guerra Fría, que se desató después de la Segunda Guerra Mundial, la CIA puso en marcha un programa para desarrollar técnicas de control mental, al que nombró como MK Ultra.

El plan del gobierno de Estados Unidos era que, una vez determinada la manera para controlar la mente y la voluntad de las personas, utilizaría esa maléfica tecnología para lograr que los individuos relacionados con el gobierno o el ejército de los países enemigos lo confesaran todo durante los interrogatorios, como robots diseñados para recibir órdenes.

Ése fue el motivo y la razón de ser de la creación de este proyecto antiético, inhumano e ilegal desde todos los puntos de vista. Si bien no llegó a alcanzar las expectativas del gobierno ni a considerarse ‘completado’, sí logró provocar bastantes daños físicos y mentales, y en algunos casos hasta la muerte, a las numerosas personas que, a lo largo de 20 años, fueron utilizadas como conejillos de indias.

Cuando el proyecto fue descubierto y mediatizado, estalló uno de los más grandes escándalos del gobierno estadouniden-se. En medio de demandas e indignación pública fue cancelado oficialmente en 1973. Sin embargo, desde entonces, el nombre “MK Ultra” fue adoptado como apodo genérico para hablar del control mental.

El uso del LSD en el proyecto MK Ultra

La CIA consideró que el LSD era la droga perfecta de ‘la verdad’, ya que garantizaba que quien la consumiera confesaría cualquier información contenida en su cerebro, incluso aquellas cuestiones archivadas en las capas más profundas del subconsciente. Otras sustancias utilizadas fueron heroína, morfina y cannabis.

En los experimentos solían drogar al sujeto para mantenerlo dormido por días, mientras que se le aplicaban electroshocks. Con el paso del tiempo todos sus recuerdos y emociones habrían desaparecido.

A partir de esto se desarrolló la manera de eliminar por completo la personalidad para sustituirla por nuevos pensamientos y comportamientos.

Otro de los procedimientos consistía en emitir sonidos a una frecuencia científicamente lograda con el objetivo de provocar la “conmoción cerebral perfecta”. Tras un periodo prolongado, la memoria de la persona quedaba borrada para siempre.

Pacientes que llegaban al hospital con el fin de ser atendidos por desórdenes, como ansiedad o depresión posparto, eran elegidos arbitrariamente.

Experiencias de las víctimas

Uno de los voluntarios fue el escritor Ken Kesey, autor de la novela One Flew Over the Cuckoo’s Nest, que, tras ser adaptada al cine, ganó cinco premios Oscar. Kesey confiesa que como universitario se sumó a las filas de MK Ultra por su interés en el consumo de drogas.

Décadas más tarde descubrió la verdad y lo definió como un infierno en vida:

“No fue creado para ayudar a sanar a los pacientes con problemas mentales, sino para volver locas a las personas, debilitarlas y también con el propósito de quedar bajo el control absoluto de alguien más”.

El abogado defensor de Sirhan Sirhan, asesino material del presidente John F. Kennedy, asegura que su cliente operó bajo la influencia de esas técnicas de control.

¿Por qué la CIA utiliza famosos para el MK Ultra?

La CIA creó un monstruo que no desaparecerá. Hay un grupo de personas (Conspi racy Theorists) que insiste vehementemente en la existencia de una élite sombría: los Illuminati, que trabaja sin descanso para alterar la realidad y crear un “nuevo orden mundial”.

Este grupo explica que los más famosos han sido elegidos porque es, por medio de ellos, que se puede llegar a una enorme proporción de la humanidad. El plan se encuentra basado en un quid pro quo (tú me das algo y yo te doy algo) establecido entre los poderosos que orquestan el movimiento y los jóvenes a quienes eligen:

“Yo te doy fama y fortuna a cambio de que seas programado para que hagas y digas exactamente lo que se te ordene”.

Se cree que cada paso que dan y cada palabra que dicen dentro y fuera de los escenarios y frente a las cámaras o lejos de ellas es decidido en el nivel más alto de la administración del estudio que los firmó.

Aunque no existen pruebas fehacientes para demostrar esta teoría, innumerables señales vinculadas a una extensa simbología han puesto a los más críticos a darle una y mil vueltas para llegar a la misma conclusión:

A través de sus estrellas MK Ultra, los Illuminati han utilizado el fenómeno cascada para lanzar incontables mensajes directos o subliminales, y así lograr la unificación de pensamientos, y más aún, de estados de conciencia, con el objetivo final de masificar a millones alrededor del mundo desde muy temprana edad.

La princesa del pop, Britney Spears, y el MK Ultra

La carrera de Britney Spears es, según los teóricos de la conspiración, un caso evidente logrado con base en vivencias traumáticas. Dotada de belleza y talento se hizo famosa en Disney desde la infancia.

Las letras recurrentes de su música incluyen temas de control mental, como la soledad y la pérdida de la memoria, de los sentidos o del juicio.

En su video ‘Born to Make You Happy’ tiene puesta una camisa con mariposas Monarca como referencia directa a Monarch Mind Control, que es una práctica Illuminati para monetizar y sexualizar a las estrellas jóvenes.

En el video de su canción “I’m a Slave 4 U” baila con una serpiente gigante sobre los hombros y muestra quién es realmente el que la controla.

A los 25 años puso en su página la canción “Rebellion” en repeat mode, que trata acerca de personas cercanas a ella quienes utilizan veneno y practican vudú.

Colapso nervioso de Spears

Al año siguiente sufrió su famoso colapso nervioso. Entró en un salón de belleza y le pidió a la estilista que la rapara. Como ésta se negó a hacerlo, Britney tomó una rasuradora y ella misma se rapó.

Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió que quería verse así porque estaba harta de que todos la quisieran tocar y enchufarle cosas.

Después de esto ingresó a una clínica de rehabilitación en Malibú donde aterrorizó a más de uno cuando anotó en su cabeza el diabólico número 666, corrió por los pasillos gritando que era el anticristo e intentó suicidarse colgándose con una sábana de su cama.

Atravesó por un trance de completo desequilibrio, lo que significa que a sus manipuladores se les salió de control.

El videoclip “I Wanna Go” es el más explícitamente revelador. En él acosa a un fan, flashea a un policía en presencia de un niño, mata a un paparazzi con un micrófono y se da cuenta de que él y todos los demás son robots programados.

Al final es rescatada por un narcotraficante que emite una risa maniaca y sus ojos se encienden de rojo para revelar que en realidad es un controlador demoniaco programado.

Britney ha pasado por todas las fases, desde la inocencia y la victimización hasta el éxito y la rebelión, pero, a pesar de sus esfuerzos, no ha podido liberarse. Vive disociada de la realidad y conectada a la voluntad de sus manipuladores.

Otros famosos MK Ultra

Celebridades, como Britney Spears, Katy Perry y Lady Gaga, entre otras, han sufrido de escandalosas crisis a lo largo de sus exitosas carreras. La teoría de la conspiración se las atribuye al ser parte de MK Ultra.

Katy Perry

Como una de las princesas predilectas de los Illuminati, Katy tiene marcas en el libro Guinness de Récords, es la única mujer en la historia discográfica que ha logrado colocar en el número uno cinco sencillos de un álbum, y, gracias a sus estratosféricas ventas y exitosas giras, ha acumulado una fortuna de 125 millones de dólares, es una de las mujeres más ricas en la industria.

Pero fuera de eso todos los demás aspectos de su vida son oscuros y decadentes, porque vive encadenada a la voluntad de sus manipuladores.

“Quería llegar a ser una cantante famosa, pero como a pesar de todos mis esfuerzos por lograrlo no sucedía absolutamente nada, decidí venderle mi alma al diablo”.

Podríamos ahondar en referencias de su existencia como marioneta MK Ultra, pero basta con conocer el fracaso enlo que más anhelaba, para darnos una buena idea del estado de asfixia permanente en el que vive.

Fracaso de su matrimonio con Russell Brand

Cayó perdidamente enamorada de Russell Brand, y en octubre de 2010 se casaron en India.

Tres meses después inició la gira más extensa de su carrera: ‘California Dreams Tour’. Atravesaba el mundo hasta cualquier lugar en el que él estuviera. Tras 214 días de gira sus manipuladores le ordenaron aprovechar los días intermedios con el objetivo de descansar en lugar de viajar para estar con Russell.

Sin otro remedio que obedecer, entristeció demasiado. En el backstage del concierto en Sao Paulo se soltó a llorar inconsolablemente, su matrimonio terminó.

Lady Gaga

Su video “Marry the Night” comienza con un monólogo en el que explica la terrible situación de una víctima de control mental, y lo traumático que es perder tus recuerdos para siempre. También confiesa que se siente como una pintura inconclusa.

“Como pintora de ese cuadro debo llenar los huecos feos para que vuelva a ser hermoso. Y no es por ser deshonesta, sino porque odio la realidad”, explica.

En “Paparazzi”, viste un disfraz de Mickey Mouse y mata a su novio por envenenamiento.

Muse y su lucha con el MK Ultra

También el proyecto ha dejado huella en el mundo de la música. La mundialmente famosa banda británica Muse, tituló una de sus canciones MK Ultra.

Con el dedo en la llaga, la letra incluye dramáticas frases crípticas: “The mind’s about to fall”; “We are losing control”; “Now they are brea- king through”; “Now we’re falling”; “All of history deleted with one stroke”; “How much longer until you break?”.

Más que una señal de alerta es una llamada de emergencia. Las canciones tratan sobre la imperiosa necesidad de combatir y eliminar los sistemas de control que reducen a las personas al nivel de robots.

La banda Periphery, en MK Ultra, aborda el tema de la crueldad hacia los niños ocurrida en los experimentos.

Y, por supuesto, la literatura no ha dejado escapar el tema. En la novela Firestarter, de Stephen King, todos los protagonistas adquieren poderes especiales como consecuencia de los experimentos del proyecto.

Stranger Things y el MK Ultra

Capaces de cortarle la respiración al espectador, varias de las historias que le dan vida a esta serie son materia de ficción, pero ninguna de ellas es más aterradora que los hechos de la vida real que fueron parte del proyecto MK Ultra.

Los hechos siniestros que ocurrieron en la base de la fuerza aérea de Montauk, en Long Island, Nueva York, inspiraron a los productores de la exitosa serie.

Los creadores Matt y Ross Duffer explicaron que querían que los elementos de la historia estuvieran basados en la ciencia y conectados con la realidad.

Ninguno de los experimentos que el doctor Brenner llevó a cabo con Eleven es producto del ingenio de los guionistas.

Otros aspectos atados a MK Ultra que sucedieron en la vida real han sido parte de muchas historias de series y miniseries, como The Sleep Room, Bones, Fringe, Archer, The X-Files, The Blacklist o Wormwood.

Los temas desvelados van desde el drama del lavado de cerebro y corrupción en las entrañas del gobierno hasta demandas en contra de la CIA, torturas, suicidios y asesinatos.

El nuevo Orden Mundial

En el mundo actual, en alguna medida, todos somos víctimas de control mental.

Se dice que los artistas MK Ultra pagan un precio bastante alto por la fama y la fortuna que reciben a cambio de seguir órdenes para, consciente o inconscientemente, colaborar con la masificación de los espectadores y la unificación de sus pensamientos.

Entretanto, cada día más personas del público van sumándose a las filas de control mental. Todos conocemos a alguien que parece estar abstraído de la realidad.

Algunos de los símbolos comunes entre las estrellas son gatos, mariposas, fuego, diamantes, rejas, esclavos, triángulos (para subliminalmente atraer a la gente hacia la magia negra), pirámides, motivos egipcios y “el ojo”, que representa inteligencia, sabiduría e iluminación.

Con el propósito de hacerlo presente, los artistas MK Ultra frecuentemente aparecen en fotos y videos cubriéndose parte de la cara.

La serie Stranger Things narra algunos de los experimentos que se realizaban a las víctimas del proyecto MK Ultra. Lo que vemos que sufre Eleven, es lo que en realidad pasaba en estos laboratorios.