NYC’s one and only: El Pebble Bar se apodera del St Regis Ciudad de México

Llega el fin de semana y sabemos que no es necesario buscar plan pues tenemos al Hotel St Regis en la Ciudad de México siempre dispuesto a asombrarnos con un plan unlike other, como un pequeño as bajo la manga. Este fin de semana, tomamos camino hacia el hotel para presenciar un takeover muy poco común que nos dejó con ganas de más. Así se vivió la llegada del Pebble Bar, directo desde NYC, al Hotel St Regis Ciudad de México.

Favorito de las estrellas, y plan infalible si te encuentras en la Gran Manzana. El Pebble Bar nació en Nueva York en 2022. Situado en un edificio histórico, en 30Rock, este bar se ha convertido en el spot predilecto de sus vecinos escritores de Saturday Night Live y The Tonight Show. Su historia se remonta al siglo pasado, cuando John D. Rockefeller adquirió las tierras que hoy conforman Rockefeller Center. La familia dueña de esta casa se rehusaba a ceder ante las amenazas de desalojo del magnate, y el edificio continuó en su lugar oponiéndose a las nuevas construcciones que se erigían en la cuadra. Esta batalla constante convirtió al edificio en la “piedrita” o pebble en el zapato del Big Man, dando origen al nombre del bar. Y PSA: Sí, el bar se encentra en el mismo edificio.

Cortesía

Esta historia fue narrada por los mismos bartenders del Pebble, quienes encabezaron un fin de semana entero en el stSt Regis. La celebración inició con una fiesta –very VIP– el miércoles 10 de abril en la Caroline Astor Garden Terrace Suite. Todo mundo, desde Michelle Salas, Fer Millán y Ezbaide G. Escoto asistieron para disfrutar de drinks hechos especialmente por los mismos creadores. Los asistentes tuvieron la oportunidad de probar un Sin’s City, un Wallflower o un Green River, todos hechos con tequila para darle un toque mexicano al asunto.

Fer Millán Cortesía

La diversión no terminó ahí pues al día siguiente Tom Sweeney, quien es uno de los líderes del Pebble Bar, ofreció un masterclass especial a medios y mixólogos internacionales en el King Cole Bar. En esta clase nos reveló todos sus secretos para preparar los drinks que habíamos degustado la noche anterior.

Cortesía

Este takeover duró todo el fin de semana, del jueves 11 al sábado 13 de abril, y fue una actividad perfecta para aquellos que buscan un pequeño viaje sin salir de la ciudad. No cabe duda de que estaremos esperando nuevas colaboraciones del estilo en el Hotel St Regis Ciudad de México, y les estaremos contando todo sobre ellas para que puedan presenciar la excelencia distinguible del hotel.