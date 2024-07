Riviera Maya: Crea recuerdos que durarán toda la vida en Xcaret, el destino turístico más mágico de México

¿Sabías que esas vacaciones soñadas que siempre te has imaginado aún no las has vivido, pero estás a punto de hacerlo? Los viajes pasados han quedado en la memoria, y aunque seguramente tienes buenos recuerdos de ellos, te aseguramos que vendrán nuevas y mejores historias, sobre todo si incluyen parques de naturaleza y aventura, hoteles de lujo, restaurantes con los mejores chefs del mundo, zonas arqueológicas y mucha, mucha magia.

Si te vino a la mente la Riviera Maya, sin duda sabes de lo que te hablamos, y en particular de Xcaret, que hoy le dice Xorry a los destinos que visitaste en el pasado, porque cuando llegues a Xcaret y vivas más de 50 actividades para amar México, experiencias culturales, sostenibles y gastronómicas entre sus ocho fabulosos parques –Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xavage, Xoximilco, Xenses y Xenses Insomnia–, así como los paseos por las zonas arqueológicas y Xenotes, y su increíble naviera Xcaret Xailing, sabrás de inmediato que estarás en otro nivel de aventuras y vacaciones.

Es por esto que hoy Xcaret pide disculpas diciendo #Xorry. Y es que, sin dudarlo, Xcaret te hará sentir mejor que en casa gracias a sus tres hoteles de lujo 5 diamante: Hotel Xcaret México, con toda la esencia del país y momentos inolvidables junto a tu familia y amigos; Hotel Xcaret Arte, lleno de arte mexicano y relajación; y La Casa de La Playa, una experiencia de ultra lujo inigualable que se quedará en tu memoria para siempre.

¿Te acuerdas de esos días de vacaciones pasadas cuando visitaste parques de diversiones que no eran lo que esperabas o de aquella ocasión en la que te animaste a hacer una exploración por la montaña pero la organización no fue la mejor? Mejor, olvídalo, y visualiza tus futuras vacaciones en Xcaret. Aquí querrás que duren para siempre.

XORRY POR SER MUCHO MÁS DE LO QUE IMAGINABAS

Xcaret nació como un parque ecoturístico, pero hoy en día su transformación lo ha llevado a convertirse en un destino integral que ha revolucionado el turismo sostenible y la industria hotelera. Cualquier expectativa que tengas de un viaje, en pareja, con amigos o familiar, aquí se supera, y no es para menos, ya que ha introducido su concepto All-Fun Inclusive®, único en el mundo, que le da a los huéspedes de los hoteles de Xcaret acceso ilimitado a los parques, tours, naviera, experiencias y hasta transportación redonda hacia el aeropuerto y parques de Xcaret.

¿Te gustaría saber que podrás encontrar en Xcaret?

Lujo sostenible en la Riviera Maya: Xcaret no solo es una experiencia que impacta todos tus sentidos; es, al mismo tiempo, una experiencia que está comprometida con la sostenibilidad. Por ello los visitantes pueden disfrutar de instalaciones de primer nivel al tiempo que son parte de iniciativas ecológicas y de conservación.

Experiencias culturales: Venir a Xcaret es ver a México con unos ojos de asombro y orgullo, gracias a espectáculos como “Xcaret México Espectacular” o sus festivales de tradiciones mexicanas. Xcaret ofrece a quien lo visita una inmersión completa en la herencia cultural del país. Si eres entusiasta de la cultura y el arte, este es tu lugar para vacacionar a lo grande.

Hospedaje de ensueño: Los hoteles All-Fun Inclusive® de Xcaret ofrecen una combinación única de lujo, comodidad y diseño inspirador. Cada uno tiene un estilo y personalidad propia en el que resaltan los detalles que demuestran su gran amor por México.

Gastronomía de clase mundial: Con restaurantes galardonados y chefs de renombre, Xcaret ofrece una experiencia culinaria que satisface los paladares más exigentes. Su restaurante Ha’ fue galardonado con una Estrella Michelin, además, en los tres hoteles se cuenta con un colectivo de celebrity chefs premiados por esta guía que harán de tu visita una experiencia única de alta cocina.

XORRY POR HACERTE PEDIR MÁS VACACIONES

Los 8 parques de turismo sostenible de Xcaret son el inicio de las más memorables aventuras de tu vida. Y cómo no disculparse con las vacaciones del pasado si Xcaret es un destino turístico que alberga 8 parques de turismo sostenible, semilleros de nuevos recuerdos. Desde nadar en ríos subterráneos y disfrutar de la cultura de México en el icónico México Espectacular en Parque Xcaret, hasta la maravilla natural de Xel-Há, donde podrás hacer esnórquel y disfrutar de sus ríos y manglares. La aventura se vive al 100% en los Monster Trucks de Xavage, las tirolesas más altas de la Riviera Maya, o con el Toboganxote, el primer tobogán 5 en 1 del mundo en Xplor y su variante nocturna Xplor Fuego.

No te puedes perder las trajineras de Xoximilco y la auténtica fiesta mexicana que forma ahí o ser parte de Xenses y su nueva experiencia nocturna Xenses Insomnia, para poner a prueba, literal, todos tus sentidos. Debes hacer espacio para reservar las mejores expediciones en Xenotes y Xcaret Expeditions, para que visites las fascinantes zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Cobá y Tulum.

Esto que te platicamos hace todo el sentido para entender que estas vacaciones son el mejor momento para aceptar disculpas, y Xcaret lo sabe muy bien: ”Xorry por tus nuevos recuerdos”.

