Con diversas actividades gastronómicas, artísticas, de arquitectura, ecoturismo y más, se llevó a cabo Luxury Lab Global desde Aspen en el estado de Colorado.

Por Jorge Alférez

Luxury Lab

Conocida como la cumbre de viajes y marcas de lujo más importante de América Latina que brinda la mejor y más precisa información de esta industria, como pronósticos, comportamiento del consumidor, investigación de mercado, tendencias, innovación y tecnología, Luxury Lab se ha posicionado como líder en su segmento por más de 12 años.

En contexto

Bajo esta premisa, LuxuryLab Global expone los temas que se vinculan a aspectos preponderantes como la sustentabilidad, justicia social, interacciones laborales, inclusión, diversidad, responsabilidad social y los modelos disruptivos de networking.

El destino

Fue así como llegamos a Aspen, Colorado, para vivir una semana al mejor estilo y con la mejor comunicación, información y ambiente, de la mano de Luxury Lab.

Los invitados

Diversas personalidades como Luisa Serna, Andy Benavides, Erica Valencia, Julio y Stef Uribe, Pau Zurita y Alejandro Serradle, Fer Medina, Pam Alliere y más, se dieron cita en Aspen para disfrutar del encuentro.

El itinerario

Con diversos eventos y una agenda completa, se llevó a cabo la más reciente edición de la cumbre, en la cual, pudimos visitar diversos hoteles de la localidad, tales como The Jerome, The Little Nell, Aspen Street Lodge y más.

Asimismo, pudimos realizar diversas actividades como un paseo en bicicleta y una caminata por la montaña, para poder ser testigos del ecoturismo que también ofrece el destino.

Cherry on top

Finalmente, visitamos Snowmass, complejos habitacional y vacacional ubicado a las afueras de la ciudad y el cual, hoy cuenta con una propuesta sumamente llamativa para los amantes de la localidad.

