Se llevó a cabo la presentación de la nueva colección de Roberto Verino en Madrid -la capital de España- con Alejandra Capetillo como la invitada especial.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Cortesía

El 14 de enero del pasado año, Ale Capetillo Gaytán cambió su residencia a Madrid, donde encontró una oferta laboral que incluye aventuras, sonrisas y moda.

En marzo del presente año, Roberto Verino invitó a Alejandra a la presentación de su colección Primavera/Verano y celebraron sus 4 décadas de trayectoria. Para esta nueva colección, Capetillo fue la invitada especial.

En entrevista, Ale Capetillo nos platica sus experiencias en España y su percepción del mundo de la moda.

Ahora que estás en Madrid, ¿cómo te involucras con la moda?

A.C: Básicamente, a diario, ya que trabajo en una marca de ropa como Community Manager, así que constantemente veo moda a mi alrededor. Igualmente, mi Instagram está enfocado en la moda, lo que me impulsa a crear contenido con respecto a mi forma de vestir, tips, favoritos, etc.

¿Qué sientes al ser la invitada especial del desfile de Roberto Verino?

A.C: Sumamente honrada, especialmente por ser el segundo año que me reciben. Roberto es un diseñador con una trayectoria admirable, ha llevado sus diseños a diferentes partes del mundo. Al ser una aspirante diseñadora, me siento honrada de estar tan cerca de tan grande diseñador.

¿Qué es lo que más te gusta de sus colecciones y diseños?

A.C: Son clásicos y elegantes.

¿Cómo combinas sus piezas?

A.C: Al ser piezas clásicas, se vuelven muy versátiles al momento de querer combinar, todo depende de que pieza vaya a utilizar, pero definitivamente con cualquier pantalón palazzo negro con sus camisas de botón, quedan espectaculares.

¿Cuál es tu percepción de la capital española en el mundo de la moda?

A.C: Me encanta la moda en España, especialmente en Madrid he aprendido mucho, ya que, al ser una ciudad tan globalizada, veo moda de todos los países, aparte de educarme y abrirme a la percepción, me ha ayudado a encontrar mi línea de gusto en el mundo de la moda.

¿Cuál es tu color y prenda favorita?

A.C: El bugambilia o el lila y mi prenda favorita, la camisa de botones o conjunto de pantalón y saco.

¿Cuándo inició tu gusto por la moda y relación con Roberto Verino?

A.C: Empezó cuando acompañaba a mi mamá a pruebas de vestuario cuando tenía algún proyecto, desde que vi cómo de una idea se plasmaba a un boceto y de un boceto a un maniquí, me enamoré del diseño. Desde siempre me ha gustado la ropa de Roberto Verino, cuando conocí la marca, encontré fuente de inspiración.

También tuvimos la oportunidad de hablar con Roberto Verino, quien nos platica acerca de su nueva colección.

¿Cómo describes esta nueva colección?

R.V: Belleza Serena es un homenaje a todas las cosas eternas, inmutables, capaces de trascender en el tiempo ya que saben adaptarse sin perder su esencia, son entendidas sin la necesidad de explicarlas. Una revisión de los 40 años de #estiloverino.

¿Qué es lo más importante para ti al realizar un diseño?

R.V: Que cumplan con las máximas: sencillez, calidad y funcionalidad. Los consumidores que me elijan están haciendo una muy buena inversión, porque disfrutar de las prendas en el tiempo, es lo más sostenible y lo más gratificante, además de conseguir lo que denominamos, armarios emocionales.

¿Cómo se marcan las tendencias en el mundo?

R.V: Existen diferentes fórmulas, desde los gabinetes sociológicos, a influencers, medios de comunicación, cine y acontecimientos extraordinarios, entre otros.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

R.V: Para mí, lo importante es cubrir las necesidades diarias de un consumidor con nivel y exclusividad, que vestirse cada día, sea un placer motivador.

Tras 40 años encontrando inspiración en la belleza serena, Roberto Verino presentó un homenaje a la eternidad, en el que todas las cosas son capaces de trascender en el tiempo sin ser modificadas ni perder su esencia.

La colección de Verino nace de un pensamiento sencillo, sin artificios ni estridencias, son prendas diseñadas a partir de la elegancia y personalidad, básicos y perfectos para el armario emocional de las mujeres.

El pasado 13 de septiembre la presentación de las prendas atemporales de #estiloverino demostró la esencia y gusto del diseñador y condensó sus 40 años de trayectoria de la mano de diferentes personalidades como Alejandra Capetillo y amigas de la marca.

Te puede interesar: ONXSET CELEBRÓ SU TERCERA EDICIÓN DURANTE EL NEW YORK FASHION WEEK

GALERÍA