Alejandra Llamas nos habla de su obra “El libro de oro”

Autora de siete libros sobre distintas formas de cómo vivir, Alejandra Llamas lanza ahora su octavo, en el cual explica cómo la vida debe vivirse con propósito y abundancia. Dividido en tres capítulos, la autora expone estos sencillos pasos que llevarán al lector a lograr tener la vida deseada.



Alejandra comienza explicando que ocasionalmente sus lectores se acercan a ella para preguntarle que con cuál de sus libros debe iniciar este viaje de abundancia. A lo que ella contesta que “El arte de Conocerte” sería el más adecuado. Como su nombre sugiere,este libro trata de conocer a la persona más importante si es que queremos alcanzar nuestros sueños. Nosotros mismos.

“El libro de oro” tiene solamente tres capítulos, el primero habla sobre un proceso de autoconocimiento, qué patrones nos están frenando en nuestra vida y cómo identificarlos. El capítulo dos, cómo movernos de este lugar lleno de creencias erróneas que tal vez nos mantienen atados al cambio y éxito. Finalmente, el tercer capítulo tenía que hablar de manifestación, en el nivel científico, la manifestación va de la mano de las leyes universales. Entonces se trata de cómo alinear nuestro estado de conciencia.” explica Alejandra.

La autora además menciona que la razón por las que a muchas personas les cuesta trabajo darse cuenta de las cosas que los sabotean, es debido al ego. En sus palabras, el ego es un sistema basado en miedo, limitaciones, y preocupación; que está sostenido por la idea de la separación. “Cuando hablamos de la energía, la consciencia y el universo, que son cosas que están conectadas con todos nosotros, aun así no le hacen sentido al ego ” agregó.

Según Alejandra, existe un mundo paralelo al nuestro, en donde ocurren sucesos que causan de cierta forma las acciones que ocurren en el mundo físico, sin embargo, la gente no siempre se acuerda de esto o simplemente no lo sabe. Por otro lado, ella también menciona que cuando empezó a escribir sus libros, le era muy difícil conseguir entrevistas debido a que estos temas aún no eran tan aceptados como lo son hoy en día. Además explica que su generación fue creada de forma mecanicista (modelo que afirma que la única forma de causalidad es la influencia física entre las entidades que conforman el mundo material) y aprender a relacionarse de una forma diferente con el mundo, fue una tarea a largo plazo.

La estabilidad económica es algo que la autora menciona en este libro y la manera en que creemos que los tips, o estrategias que a alguien le funcionaron para conseguir dinero, le tienen que servir a todo el mundo. La verdad es que no es así. Alejandra menciona que ahora estamos acostumbrados a obtener soluciones rápidas y sencillas que parecen universales. “Lo que a mi me funciona para generar dinero, estar en paz conmigo misma o educar a mis hijos, va a ser en relación a lo que yo vengo a aprender a este mundo, no tu, por que somos personas distintas. El punto es que yo te puedo dar un consejo sobre algo, pero si no trabajamos en tu estado de consciencia, no estaremos deshaciendo el nudo emocional que tu tienes respecto a ese consejo que buscas y de nuevo, sobre eso que tu tienes que aprender” compartió.

Alejandra nos compartió un pequeño vistazo a su próximo libro. Conciencia , el cual hablará sobre personajes importantes a través de la historia y su estado de conciencia. “Estos avatares, Jesus, Buda, Ghandi, Martin luther King, son personas que caminaron con nosotros el planeta y además lograron conquistar estos altos estados de conciencia ”

Finalmente, la autora terminó ofreciendo un consejo al mundo que ella considera que todos deberíamos escuchar y aplicar. “Creo que principalmente tenemos que dejar de querer cambiar a otros y dejar de hacer cosas por el ‘bien de la humanidad’. Muchas personas deciden meterse a coaching por ejemplo para ayudar a gente, pero a veces ni siquiera se han dado cuenta que ellos mismos no se han ayudado. Primero tienen que estar ellos en un lugar de comunicación, y amor legítimo. No está mal querer cambiar a otros y al mundo mientras lo hagamos desde la congruencia. Mucha gente no se da cuenta que quiere ayudar a otros para finalmente sobar su propio ego. Claro, todos queremos que no haya violencia en nuestro país, pero primero debemos de vernos a nosotros mismos y preguntarnos si tal vez hay violencia dentro de nosotros o en nuestras relaciones, por ahí empieza el cambio”.