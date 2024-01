Alondra de la Parra y la llegada de “The Silence of Sound” a CDMX con GNP Seguros

La capital de nuestro país se ha convertido en el escenario idóneo para alojar un espectáculo como ninguno otro. “The Silence of Sound” ha sido un proyecto escénico contundente que a través de los años que ha estado presente ha logrado capturar los corazones de sus espectadores.

Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, mejor conocida como “Chula the Clown”, cruzaron caminos hace tiempo, y tras seis años de intenso trabajo, este innovador proyecto se gestó como el resultado del encuentro entre dos mentes creativas que lograron crear una fusión interdisciplinaria para dar vida a un concepto original.

En el año 2022, el Teatro del Palacio Bellas Artes presenció el brillante estreno de esta producción, cautivando al público y extendiendo su éxito a diversas ciudades como San Luis Potosí, Guadalajara y Monterrey.

No obstante, el impacto de “The Silence of Sound” ha sido tal, que tan solo el año pasado logró cautivar al público berlines en el Admiralpalast impulsado por GNP Seguros. En el panorama de la música clásica contemporánea, pocos nombres resuenan tanto como el de Alondra de la Parra. La talentosa directora de orquesta mexicana ha dejado una marca indeleble en la escena musical debido a su gran pasión, versatilidad y dedicación a la excelencia. Nacida en 1980 en Nueva York, pero criada en México, De la Parra demostró un gran amor por la música desde una edad temprana. Proveniente de una familia de músicos, comenzó a tocar el piano a los 7 años y más tarde incursionó en la dirección de orquesta. Su innato talento y dedicación la llevaron a estudiar en reconocidas instituciones musicales, como el Conservatorio de Música de Manhattan, donde perfeccionó su técnica y profundizó su comprensión de la música clásica.

“DE NIÑA ME DABA MUCHA ANSIEDAD ESTAR EN EL LADO DE LA AUDIENCIA, YO ME QUERÍA ACERCAR Y SER PARTE DE LA MAGIA, ESA FUE LA FUERZA QUE ME MOVÍA”.

Alondra de la Parra, con formación en composición del Centro de Investigación y Estudios de la Música en México, obtuvo su Bachillerato en ejecución pianística bajo la tutela de Jeffrey Cohen en la Manhattan School of Music. En su búsqueda por perfeccionar su arte, completó una maestría en Dirección Orquestal con Kenneth Kiesler. Durante su estancia en la Gran Manzana, a la temprana edad de veintitrés años, fue la mente maestra detrás de la creación de la Orquesta Filarmónica de las Américas (POA). Este proyecto, fundado por De la Parra, marcó el inicio de su trayectoria al grabar su primer álbum titulado “Mi Alma Mexicana”. Producido en 2010 por Sony Classical, este álbum se convirtió en un punto significativo en su carrera y consolidó su reputación como una talentosa directora de orquesta.

“The Silence of Sound” narra la historia de una Clown cuya vida se transforma al descubrir la belleza de la música. Sin embargo, este nuevo mundo desvela peligros inesperados, llevándola al límite de su propia cordura. “Quería crear una herramienta para que cualquier persona, sea conocedora o no de la música sinfónica, pueda adentrarse en este mundo de fantasías y posibilidades que nos ofrece el lenguaje de la orquesta”, comenta Alondra de la Parra, la mente creativa detrás de “The Silence of Sound”.

Gabriela Muñoz, por su parte, destaca la belleza de fusionar mundos aparentemente opuestos para contar esta historia, desafiando sus propios límites artísticos al adentrarse en el movimiento y el baile. En palabras de Gabriela, “esta presentación ofrece un lenguaje nuevo con un proyecto distinto, sin ser una representación clown, ni ópera; no es un evento sinfónico, tampoco de música de cámara, ni ballet, sin embargo, lleva componentes de todo lo anterior y se logró gracias al apoyo de GNP Seguros”.

La selección musical curada por Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, incluye piezas icónicas que se convierten en un personaje más dentro de la trama. Desde Debussy hasta Sibelius, estas obras son el acompañamiento perfecto para sumergirse en este universo artístico.

“El espectáculo no se encasilla en una sola etiqueta; no es ópera, no es ballet ni clown. Me encantaría vivir sin etiquetas, que nadie pudiese decir qué es, sino que simplemente lo disfrutáramos como tal”, destaca Alondra de la Parra.

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será el epicentro de este espectáculo del 21 al 31 de marzo de 2024. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster. La producción está a cargo de Elekin Arts, la compañía fundada por Alondra de la Parra, que busca desarrollar proyectos escénicos innovadores con el apoyo de GNP Seguros, patrocinador de esta y otras producciones destacadas de la directora de orquesta, para recordarnos que Vivir es increíble.

No te pierdas la oportunidad de sumergirte en “The Silence of Sound”, un viaje emocionante a través de la música, el teatro y la imaginación, presentado por dos talentosas figuras mexicanas que han llevado el arte a niveles extraordinarios. “Al ser ‘Chula the Clown’ un personaje silencioso, da todo el espacio para que la unión de las partituras te lleve de un lugar a otro. Su personalidad, profundidad y empatía logran contar la historia que yo quería transmitir”.