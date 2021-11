Álvaro Domecq y Cayetano Rivera: dos españoles enamorados de México

¿CÓMO SE ENCUENTRA A LOS 81 AÑOS?

Me encuentro muy bien, aunque recientemente tuve un pequeño problema de salud que me causa bastante dolor, pero ya, gracias a Dios, van remitiendo los males y me siento con mucha más fuerza para seguir haciendo cosas y tirar hacia adelante.

¿HASTA QUE TÉRMINO EL ORIGEN DEL CABALLO AMERICANO ENCUENTRA SUS RAÍCES EN EL CABALLO ESPAÑOL?

Cuando llegaron los españoles a América no había caballos. Los llevamos los españoles y esto cambió las costumbres con un éxito tremendo. En España somos muy caballistas. Hoy día, los equinos que hay en México son también muy buenos y gustan mucho.